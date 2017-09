Unisuam lança MBA em Produção e Gestão de Microcervejaria

Desde 2013, o mercado de cervejas artesanais no país está em franca expansão, com o surgimento de diversas marcas e o crescente interesse do público pelos novos rótulos nas prateleiras. Atualmente, o segmento artesanal representa 0,7% do setor cervejeiro no país, segundo dados do Instituto da Cerveja. A expectativa é que esse percentual aumente para 9% até 2022.

Com o objetivo de formar profissionais bem preparados para o setor, a Unisuam está lançando o MBA em Produção e Gestão de Microcervejaria. O curso prepara o aluno de forma ampla, permitindo que adquira conhecimentos de sommelieria, produção e gestão direcionada para o mercado cervejeiro.

No programa, além das aulas teóricas, estão previstas degustações e visitas técnicas de produção e qualidade. Ao longo do MBA, o aluno vai participar de todo o processo produtivo de uma cerveja própria e, ao completar o programa, sairá do curso com um produto totalmente desenhado para, se quiser, colocar sua produção no mercado, com plano de negócio, marca, rótulo, etc.

“O MBA vai proporcionar conhecimento técnico e gerencial ao profissional que tenha interessa em criar e gerir um negócio voltado para a produção de cervejas artesanais. O mercado está aquecido e ainda há muito potencial para seu desenvolvimento, principalmente no Rio de Janeiro. Porém, não há mais espaço para amadores e, quem quiser empreender no setor, deve estar bem preparado”, conta Fabiano Velho, que divide a coordenação do curso com o professor Valmir Farias. O corpo docente é formado por profissionais atuantes no setor, com nomes como Sérgio Fraga (Cervejaria Fraga), Léo Gil (Three Monkeys), Robalo (Pilot Beer), Afonso Dolabella (Rock Bird Craft Brewery), Rodrigo Souza (Cerveja Donna), entre outros.

No programa, que terá duração de 18 meses, estão disciplinas como Gestão de Preços; Canais de Distribuição; Cultura, Estilo e Escolas Cervejeiras, Gestão Financeira aplicada a Cervejaria; Compras; Tributação e Legislação; Qualidade; Produção Cervejeira (Boas Práticas/Análise Sensorial); Trade Marketing; entre outras.

O público central do curso é todo aquele que se interessa pelo setor, incluindo os cervejeiros que já produzem de forma amadora e querem transformar o hobby em uma atividade profissional, donos de cervejarias, sommeliers, donos de distribuidoras e interessados em investir no ramo. O único pré-requisito é ter formação superior em qualquer área.

Com previsão de início em 30 de setembro, o MBA terá aulas quinzenais, aos sábados, das 8h às 17h, na Unidade Bonsucesso.

Mais informações: (21) 3882-9797 e www.unisuam.edu.br