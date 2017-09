Especialistas discutem rumos da educação em encontro no Rio

Professores, diretores de escolas, especialistas, alunos, gestores e representantes da comunidade estão reunidos desde quinta-feira (21) no Rio de Janeiro para discutir os rumos da educação no país e no mundo.

A quarta edição do Encontro Internacional Educação 360 reúne grandes pensadores internacionais e é promovido pelos jornais O Globo e Extra, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), e o patrocínio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

O objetivo principal é reunir a sociedade para discutir o ensino, compartilhando pontos de vista e experiências, buscando entender as demandas da sociedade em relação à educação e aprendizagem, além de engajar e motivar o público com exemplos reais, incentivando a expansão do conhecimento.Hhá também mesas de estudo de casos que apresentam iniciativas bem-sucedidas, com resultados surpreendentes em várias partes do Brasil, seguidas de debates com especialistas. Os temas das mesas são: Cidades Educadoras, Parcerias, Diversidade e Transições.

A representante Interina da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, acredita que o evento promove um tipo de discussão entre o público, que causa impacto e promove melhorias no ensino.

"Fazer uma interação com a plateia, ouvir a voz dos educadores, dos professores, dos alunos. O evento promove um tipo de debate que é muito salutar para a promoção de uma educação pública de qualidade. Estamos seguros de que é por meio de debates como este que se tem a oportunidade de fazer uma reflexão e de trazer as mudanças necessárias para que a nossa educação seja cada vez mais capaz de transformar o país, tornando-o mais democrático e inclusivo", disse.

Os convidados especiais do evento são especialistas em educação no mundo, como o filósofo francês Gilles Lipovetsky, o revolucionário da educação em Israel, Yaacov Hecht, a criadora do Design for Change, Kiran Sethi, a fundadora e diretora da Fundación Escuela Nueva, Vicky Colbert, o chefe da Sessão de Políticas Educacionais da Unesco, Francesc Pedró, a psicóloga e psicanalista brasileira Viviane Mosé e a argentina humanitária, Lia Dinski.

O evento vai até esta sexta-feira (22) na Escola Sesc de Ensino Médio, na Avenida Ayrton Senna, 5677, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Além de todas as atividades, há uma Feira de Startups, com a apresentação de cinco propostas inovadoras para novas plataformas de ensino, e a OficinaMakers, que aborda temas como literatura infantil e novas tecnologias, entre outros assuntos.

O encontro está sendo transmitido ao vivo pelos sites dos jornais O Globo, Extra e do Canal Futura. Para saber mais, acesse o site www.educacao360.com.