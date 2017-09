Reunião Científica na SBPRJ abordará questões relativas às diversidades sexuais

Questões relativas às diversidades sexuais são a tônica das duas apresentações da reunião científica que a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ) promove no dia 28, às 21h, na sede da entidade.

'A partilha dos sexos, de Freud a Lacan' e 'O corpo que habito: Psicanálise e Diversidades Sexuais' são, respectivamente, temas do psicanalista, psiquiatra, doutor em filosofia e dramaturgo Antonio Quinet e da psicanalista Ruth Lerner Froimtchuk.

Há cerca de dois anos, um grupo de estudos constituído por membros de diferentes referências/vértices psicanalíticos da SBPRJ foi atraído pelo tema das transgeneridades como expressão das diversidades sexuais no mundo contemporâneo. Das redes sociais às novelas, amplia-se, cada vez mais, a visibilidade das diferentes formas de expressão da sexualidade, atendendo a um interesse do público e, paralelamente, a uma maior atuação dos movimentos sociais.

A Psicanálise não pode ficar alheia a esses fenômenos culturais e a seus efeitos na subjetividade do sujeito contemporâneo.

Para a psicanalista Ruth Lerner Froimtchuk, a mídia cumpre o papel de divulgar essas novas expressões de gênero através daqueles que exibem suas histórias, buscando reconhecimento fora do âmbito do estigma de doença mental, crime e pecado que lhes é atribuído. Mas, segundo ela, a mídia é também responsável pela espetacularização do fenômeno transexual, correndo o risco de transformar em produto de consumo algo que deveria ser da ordem de um encontro.

“Os avanços da biotecnologia trouxeram instrumentos e possibilidades sem limites de transformação dos corpos (sem excluir os interesses do mercado), contribuindo para a explosão das demandas de realização de cirurgias de redesignações sexuais. A Psicanálise não pode ficar alheia a esses fenômenos culturais e a seus efeitos na subjetividade do sujeito contemporâneo”, diz a psicanalista membro da SBPRJ.

Antonio Quinet, com a palestra 'A partilha dos sexos, de Freud a Lacan', abordará a questão da diferença sexual em Freud, fazendo também uma introdução às fórmulas da sexuação na obra de Lacan.

A reunião científica é voltada a profissionais e estudantes de Psicanálise, Psicologia, Ciências Sociais, Filosofia, Educação e da área de saúde interessados no tema. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas antecipadamente mediante pagamento de taxa de R$ 20,00. Informações pelos telefones (21) 2537-1333 ou 2537-1115. A SBPRJ fica na Rua David Campista, 80, no Humaitá.