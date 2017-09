Competição busca novos talentos em Tecnologia da Informação

As inovações tecnológicas, especialmente na área da informática, estão avançando em ritmo cada vez mais veloz. Esse cenário torna indispensável à busca por novas ideias e aprendizados no setor. Para se inserir em um mercado tão competitivo é importante ter, além da habilidade, preparo, garra e motivação. Pensando nisso a Universidade Castelo Branco (UCB), criou um curso voltado para os experts da programação, o Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Para ingressar na modalidade, os interessados deverão participar de uma competição cujo tema é “Desafie-se”, a inscrição vai até o dia 25 de setembro para concluintes do ensino médio e são feitas através do site http://www.ultimatechallenge.com.br/.

O projeto, “Ultimate Challenge TI” trará em sua primeira etapa desafios que serão propostos no ambiente online, onde os participantes terão que solucionar problemas do sistema Android e desenvolver um programa. Entre os 100 classificados, o melhor projeto será publicado na loja Google, e disponibilizado para download. A última etapa é presencial, e acontece em um ambiente exclusivo na UCB do campus Centro.

O espaço conta com professores, laboratórios e computadores à disposição. Ao final da competição serão classificados 40 participantes, onde 20 ganharão bolsa de 100% e outros 20, bolsas de 50%, de acordo com a classificação.

Depois de classificados, os competidores terão total acesso ao espaço. Um ambiente coworking, com empresas estabelecidas dentro desta área, a fim de promover a interação dos alunos com profissionais e futuras oportunidades de estágio e emprego, dando continuidade ao aprendizado atribuído pelo curso.

O engenheiro Marcelo Kriger, coordenador do curso destaca a importância e peso na formação destes profissionais: “buscamos formar profissionais disputados a peso de ouro no mercado, pois terão altíssimo valor”.

Serviço

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (EAD)

Local: Campus Centro UCB

Inscrição: http://www.ultimatechallenge.com.br/

Informações: (21)3216-7700 / (21)2406-7700/ (21) 99496-6060