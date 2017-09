Ansiedade e pânico são temas de encontro na Casa do Saber em outubro

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. Mais de 9% da população sofre com o mal que, no extremo, pode desencadear crises de pânico. Para debater o assunto, o psicanalista Nicolau Maluf Jr realiza o encontro 'Ansiedade e pânico sob a ótica reichiana' na Casa do Saber no próximo dia 18 de outubro, das 15h as 17h.

Segundo Nicolau Maluf, a psicanálise aponta a existência de fatores psíquicos determinantes para o desenvolvimento dessas desordens, cujas causas não se restringiriam a fatores ambientais e nem a alterações da neuroquímica cerebral. Nesse encontro, o psicanalista irá analisar a questão sob a ótica dos estudos reichianos. Essa perspectiva ajuda a entender o medo de morrer ou de ficar louco associado à taquicardia, ao suor profundo, à vertigem e aos tremores típicos da síndrome do pânico, apontando para novas possibilidades de tratamento.

Nicolau José Maluf Jr.

Nicolau José Maluf Jr. é Psicólogo, analista reichiano, pioneiro do estabelecimento do pensamento reichiano no Brasil. Doutor em História das Ciências, Técnicas e Epistemologia pelo HCTE/UFRJ. Coordenador do IFP-Reich (Instituto de Formação e Pesquisa W.Reich).

Serviço: 'Ansiedade e pânico sob a ótica reichiana'

Data: 18 de outubro, das 15h às 17h

Local: Casa do Saber - Av. Afrânio de Melo Franco, 290 – Lj 101 – Shopping Leblon – RJ

Inscrições: R$ 70

Mais informações: http://rj.casadosaber.com.br/cursos/ansiedade-e-panico-sob-a-otica-reichiana/mais-informacoes