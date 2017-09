Liceu Literáriooferece cursos gratuitos em outubro

Estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos, oferecidos pelo Liceu Literário, em outubro. 'A língua portuguesa e a literatura brasileira' acontece entre os dias 3 e 31 de outubro e pretende abordar a linguagem literária e suas características essenciais, a potencialização da palavra e os recursos linguístico-expressivos utilizados na linguagem literária.

O segundo curso, 'Léxico e diversidade cultural no português do Brasil', será realizado entre os dias 5 de outubro e 16 de novembro e terá como conteúdo a formação do léxico do português do Brasil, a expressividade no vocabulário literário, lírico-musical, humorístico e cotidiano, a renovação lexical e intercâmbio cultural.

Aa atividades têm coordenação de Evanildo Bechara. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas no Centro de Estudos do Liceu Literário Português (Rua Pereira da Silva, 322, Laranjeiras, Rio de Janeiro). Mais informações, (21) 2225-0423 ou 2265-1497.

Serviço: Liceu Literário oferece cursos gratuitos

'A língua portuguesa e a literatura brasileira'

Data: de 3 a 31 de outubro, sempre às terças-feiras, das 15h às 17h

'Léxico e diversidade cultural no português do Brasil'

Data: de 5 de outubro a 16 de novembro, sempre às quintas-feiras, das 15h às 17h.

Inscrições: na secretaria do Centro de Estudos do Liceu Literário Português - Rua Pereira da Silva, 322 – Laranjeiras, ou pelos telefones (21) 2225-0423 e 2265-1497. Vagas limitadas.

Mais informações: (21) 2225-0423 ou (21) 2225-1746 ou celp-ilp@liceuliterario.org.br