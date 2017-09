Univeritas realiza o I Encontro CNA deEducação 

A Univeritas – Centro Universitário Universus Veritas, em parceria com a escola de idiomas CNA, realiza o I Encontro CNA de Educação voltado para diretores, coordenadores e mantenedores de escolas públicas e privadas do Brasil.

O evento acontece no dia 22 de setembro, das 14h às 17h, no Teatro Univeritas.

Na ocasião serão discutidos temas atuais quando o assunto são os rumos da educação no país. Gabriel Chalita, Doutor em Filosofia do Direito e em Comunicação e Semiótica, ministrará palestra com o tema 'Educar: destruir muros, construir pontes'. Já Marcelo Barros, diretor de educação do CNA, vai debater com o público os quatro pilares da educação.

Serviço: I Encontro CNA de Educação

Data: 22 de setembro, das 14h às 17h

Local: Univeritas (Campus Flamengo) – Rua Marquês de Abrantes 55 – Rio de Janeiro/RJ

Mais informações: (21) 2225-5877 ou www.univeritas.com.br