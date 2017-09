Saúde mental do policial civil é tema de seminário

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro (SINDPOL-RJ) e a Coligação dos Policiais Civis (COLPOL-RJ) promovem o primeiro “Seminário de Saúde Mental do Policial Civil, Danos e Perspectivas”, no próximo dia 20 de setembro, de 9hs às 17hs.

O objetivo do Seminário será debater a saúde mental dos policias civis e produzir um dossiê que cobre das autoridades governamentais uma política de saúde mental, que busque contribuir para o equilíbrio emocional, físico e psicológico do policial civil no Estado do Rio de Janeiro.

O Seminário terá três mesas para debates, Mesa 1; “Aspectos e Colocações Institucionais”, Mesa 2; “Aspectos Legais da Segurança e Saúde Ocupacional”, Mesa 3; “Medicina e Psicologia do Trabalho”.

O público alvo do evento será policiais, psicólogos, estudantes e trabalhadores em geral. As inscrições podem ser feitas pelo email coligacao@colpol.com.br.

O evento será na Rua Sete de Setembro, 141, 2° andar, próximo ao metrô da Carioca. A entrada é franca.