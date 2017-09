Palestra alerta para melhores formas de cuidar de idosos com Alzheimer e outras demências

A população do Rio de Janeiro é uma das mais idosas no país, o que acarreta também em uma grande quantidade de pessoas que sofre de demências como a Doença de Alzheimer. Só no Brasil cerca de 1,6 milhão de pessoas sofre com a doença e outras cinco milhões são impactadas diretamente por ela, entre os quais estão cuidadores, parentes e amigos.

Alertando para os cuidados e a prevenção ao Alzheimer, o professor-doutor da UFRJ, Jerson Laks, vai ministrar palestra sobre “O impacto da Doença de Alzheimer na pessoa e seus familiares” na próxima quarta, dia 20/09, às 17h, no Solar da Gávea, com entrada gratuita.

“Conhecer como pensa, age, vive aquela pessoa, o que necessita e o que já tem de necessidades atendidas, o que se pode proporcionar para o seu bem estar geral, podem fazer toda a diferença na qualidade de vida desses indivíduos”, explica Dr. Jerson Laks, diretor do Solar da Gávea. A instituição faz parte do complexo da Clínica da Gávea, em funcionamento há 53 anos e que atende atualmente 60 idosos, alguns deles com demência.

Serviço:

Local: Solar da Gávea - Estrada da Gávea 151, no bairro da Gávea.

Horário: 17h.

Inscrições: (21) 2274-7022 – vagas limitadas.