Novo iOS 11 da Apple é lançado

A Apple lançou nesta terça-feira (19) a nova versão do seu sistema operacional para iPhones, iPads e iPods, o iOS 11.

O novo sistema ficou disponível a partir das 14h (horário de Brasília) e diversos usuários já usaram as redes sociais para falar sobre novidade.

A nova versão do iOS tem diversas novidades, entre elas, estão melhorias na execução de recursos de realidade aumentada, aprimoramento na câmera fotográfica do celular e uma interface mais otimizada.

A "Siri", assistente de voz do iOS, terá uma fala mais parecida com a de um ser humano, e será capaz de realizar tradução simultânea para outros cinco idiomas. Os serviços iMessage e iCloud também receberam melhorias. No último dia 12 de setembro, a Apple lançou seus novos smartphones, o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus. Os celulares custarão US$ 999, o preço de lançamento mais caro da história da empresa norte-americana.