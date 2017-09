No Dia Mundial do Alzheimer, curso de ginástica cerebral promove palestras gratuitas

No próximo dia 21, Dia Mundial do Alzheimer, o curso Supera de ginástica cerebral vai promover em algumas de suas unidades palestras gratuitas sobre o tema. Em Botafogo, a fonoaudióloga Roberta Hahn fala sobre 'Alzheimer e outras Demências' a partir das 17h. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 2537 8083 ou pelo Whatsapp 987610688. O endereço do Supera é Rua Hans Staden 10B.

No Supera de Campo Grande, o tema 'Alzheimer e outras doenças degenerativas' será abordado pelo psicólogo Murilo Quirino e pelas nutricionistas Luciane Menezes e Valéria Pinheiro. O encontro acontece das 18h às 19h30. Além da palestra, haverá uma aula demonstrativa de ginástica cerebral. Inscrições pelo telefone 2412-4831. O curso fica na Rua Albertina, 15.

Na região serrana, o Supera de Bom Jardim abre as portas para a palestra “Conversando sobre Alzheimer: O que é bom saber?”, a partir das 17h30. Para inscrições e mais informações basta entrar em contato pelo telefone 22 2566-3679. O endereço do Supera Bom Jardim é Rua Nilo Peçanha, 344 – Centro.

A ação, que acontece para celebrar o Mês Mundial do Alzheimer, visa incentivar a população a cuidar do cérebro, praticando exercícios que retardam o declínio cognitivo comum ao avanço da idade. Segundo os especialistas da rede Supera, alguns hábitos ajudam a manter o cérebro saudável, como a prática regular de exercícios físicos, qualidade do sono, boa alimentação e estímulos para os neurônios, que melhoram a memória, a concentração e o raciocínio.