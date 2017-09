UVA promove evento gratuito: II Feira de Práticas Sustentáveis na Barra e na Tijuca

A Universidade Veiga de Almeida, campus Barra da Tijuca e Tijuca, promove a 2ª edição da Feira de Práticas Sustentáveis nos dias 20 e 21 de setembro respectivamente.

A feira, que é gratuita e aberta ao público, de 09h às 21h, terá rodas de bate-papo, exposição de trabalhos e workshops com reflexões sobre a integração e melhoria de conhecimentos, tecnologias e práticas que gerem maior bem estar social, desenvolvimento econômico e a diminuição dos impactos ambientais.

Confira mais informações sobre a II Feira de Práticas Sustentáveis da Universidade Veiga de Almeida no site : www.feirasustentaveluva.com.br

Uma das participantes do evento será a nutricionista Haline Dalsgaard , idealizadora do projeto online 'Saúde no prato', com um stand, onde apresentará um quiz sobre alimentação saudável e sorteará também algumas unidades do ebook 'Como os Alimentos Orgânicos podem influenciar na saúde'. Haverá ainda uma campanha de doação de roupas e alimentos não perecíveis e doação de cabelos para a fabricação de perucas para crianças, jovens e adultos vitimados de câncer que, em tratamento quimioterápico, perderam seus cabelos. Os cabelos arrecadados na campanha serão encaminhados aos profissionais da Jakbell que capacitam jovens e adultos que queiram investir na profissão de cabeleireiro e peruqueiro.

Serviço: II Feira de Práticas Sustentáveis UVA

Data: 20 e 21 de setembro (Barra da Tijuca e Tijuca), de 09h às 21h

Local: Campus Barra - Rua General Felicissimo Cardoso, 500 e Campus Tijuca - Rua Ibituruna, 108)

Mais informações: www.feirasustentaveluva.com.br