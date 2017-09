Professora sugere temas de Redação para quem está se preparando para o Enem 2017

Milhões de estudantes país afora estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. O bom desempenho do candidato na prova de Redação pode ser determinante na conquista da tão esperada vaga numa universidade.

Para a professora de língua portuguesa e produção textual do colégio Mopi, Tatiana Nunes de Lima Camara, nada melhor que analisar assuntos que têm grandes chances de serem cobrados no Enem. Tatiana sugere e dá uma breve explicação do porquê da seleção de cada tema.

“Como o Enem trabalha sempre com temas atuais, polêmicos, bem típicos de texto de natureza argumentativa, penso nas possibilidades abaixo. Todas essas sugestões estão dentro daquilo que se espera de uma banca como a do Enem: assuntos polêmicos e geradores de dicas discussões. O aspecto social, na Redação do Enem, também, é muito importante na definição do tema, uma vez que existe, claramente, uma preocupação da banca com questões ligadas ao meio em que estamos inseridos e à forma como as pessoas se relacionam na própria sociedade. Os temas permitem discussões e geram posicionamentos que variam de acordo com o olhar que se tem sobre o assunto em foco”, analisa Tatiana Camara. “Os assuntos sugeridos também permitem aos candidatos desenvolverem, na conclusão, propostas de intervenção para a problemática levantada a partir do tema dado. Para isso, o candidato necessita de muita leitura e conhecimento sobre o tema proposto. Logo, é preciso muito preparo e domínio da estrutura textual argumentativa, com atenção especial à conclusão”, finaliza a professora do Mopi.

10 sugestões de temas para o Enem 2017

1.Discurso de ódio na Internet, o olhar preconceituoso e manifestações virtuais, que agridem, que excluem determinados segmentos sociais; as visões radicais em relação a assuntos naturalmente polêmicos; discordâncias de opinião; discussão de questões ligadas à liberdade de expressão. Medo e exposição nas redes sociais.

2. A Liberdade de Expressão e o Humor: a linha tênue que há entre esses dois pontos e a necessidade de se construir um conceito de respeito para que ações / reações violentas sejam evitadas.

3. A tecnologia e a infância. Crianças, excessivamente, expostas às tecnologias. O papel do videogame - benefícios e malefícios. A insegurança dos pais diante da utilização dos aparatos tecnológicos. Os limites entre o entretenimento e o vício.

4. Ansiedade/ Depressão e Suicídio: realidade que, cada vez mais, atinge jovens em todo o Brasil. Causas e consequências.

5. Corrupção na sociedade e suas diversas formas de manifestação: a corrupção em pequenos atos cotidianos. Uma abordagem sobre o conceito de ética e de moral na sociedade brasileira contemporânea. Discussão do "jeitinho brasileiro".

6. A nova constituição familiar no Brasil: mudança de núcleos, novos olhares, papéis de cada membro na nova estrutura familiar. Discussão dos gêneros.

7.A nova onda dos “sem-filhos" ( "Childfree"). Discussão da presença ou não de crianças em determinados locais. Por que cresce o número de adeptos ao movimento?O papel da família na educação dos filhos, para que eles vivam bem em sociedade. A importância do respeito nos diferentes espaços.

8.Violência dentro dos muros da escola: alunos que agridem professores.O retrato da educação brasileira. Limites dados pelos pais. Ações governamentais. A exposição do professor. O Estatuto da Criança e do Adolescente.

9. Movimentações artísticas nas ruas: a arte como forma de expressão popular. Arte x Vandalismo. Danças nas ruas. A arte como forma de inclusão social.

10.Justiça e violência: o limite entre o “fazer justiça" e o agir com violência. As posturas sociais. Conceitos de ética social. A questão dos direitos humanos.