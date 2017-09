Pró-reitores discutem resistência e diversidade na universidade

O 49º Forproex Sudeste será realizado entre os dias 27 e 29 de setembro, na Casa da Ciência da UFRJ e nos auditórios da Unirio, campus Praia Vermelha, no Rio de Janeiro.

O encontro, que acontece das 9h às 17h com o objetivo de fomentar ações e políticas do setor extensionista das universidades públicas da região, reúne pró-reitores de 12 instituições.

Nessa edição, o tema é 'Resistência e diversidade - A função social da universidade'. Na conferência de abertura, o reitor da UFRJ, Roberto Leher, fará palestra sobre 'Educação pública em evidência'.

A programação inclui debates sobre 'Cultura como elemento de transformação', 'Interiorização e extensão', 'Diálogos com movimentos sociais', 'Incubadoras sociais e protagonismo estudantil', 'Favela e universidade'. Entre os convidados, a secretária municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Nilcemar Nogueira, a presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, Cleise Campos e o diretor das Redes da Maré, Edson Diniz Nóbrega Junior.

O público em geral poderá participar das oficinas de Captação de Recursos, Saúde do Trabalhador e Metodologias Participativas. As inscrições estão sendo realizadas através de ficha disponibilizada on line, pelo link .

As atividades do Fórum de Pró-reitores de Extensão de Instituições Públicas da Região Sudeste terminam com o passeio guiado à pe´ “Caminhando entre luzes pelo Centro do Rio à noite”, do projeto Roteiros Geográficos do Rio, da Uerj. A caminhada parte do Centro Cultural Banco do Brasil em direção à Casa França Brasil, seguindo pela Pira Olímpica, Candelária, Praça XV, Castelo e Cinelândia. Os interessados em acompanhar o trajeto devem estar em frente ao prédio do CCBB, às 18h do dia 29 de novembro.

Programação

Dia 27 de setembro - quarta-feira

Casa da Ciência - Campus Praia Vermelha da UFRJ

9h - Mesa: Cultura como elemento de transformação social

Convidados: Cleise Campos (Presidente do Conselho de Política Cultural do Estado do Rio de Janeiro) e Nilcemar Nogueira (Secretária Municipal de Cultura do Rio de Janeiro)

Mediação: Maria Alice Caggiano Lima (Diretora de Extensão do CEFET-RJ)

11h30 - Mesa: Interiorização e Extensão

Convidados: Elaine Ferreira Tôrres (Sub-reitora de Extensão e Cultura da UERJ) e Antonio Fernando Lyra da Silva ( Diretor da Escola de Extensão da UFF)

Mediação: Olney Vieira da Motta (UENF)

14h30 - Mesa: Favela e Universidade

Convidados: Edson Diniz Nobrega Junior (Fórum Maré contra a Violência) e Enzo Belo (UFF – Núcleo de Estudos de Projetos Habitacionais e Urbanos)

Mediadora: Catia Antônia da Silva (UERJ-FFP)

17h - Conferência de Abertura: Educação Pública em Evidência

Palestra com Roberto Leher (Reitor da UFRJ) e Roda de Conversa com reitores

Dia 28 de setembro - quinta-feira

Casa da Ciência - Campus Praia Vermelha da UFRJ

9h - Mesa: Diálogos com movimentos: Áreas Ocupadas e Populações Negligenciadas

Convidados: Rosana Fernandes (Coordenadora Político Pedagógica da ENFF) e Claudio Ribeiro (FAU)

Mediação: Soraya Simões (Observatório da Prostituição)

11h30 - Mesa: Incubadoras Sociais e Protagonismo Estudantil

Convidados: Clarissa Osorio (estudante Engenharia Mecânica - CEFET) e Tatyana Marques Nogueira (UNIRIO)

Mediação: Antônio Andrade (Diretor de Extensão da UNIRIO)

Auditório Vera Janacopulos Campus Praia Vermelha da UNIRIO

14h30 - Apresentação das ações e trabalhos das áreas temáticas de extensão

17h - Apresentação musical "Homenagem ao Clube da Esquina", com Julio Ramos (guitarra), Cris Ribeiro (bateria) e Anderson Ribeiro (baixo)

Dia 29 de setembro - sexta-feira

Casa da Ciência - Campus Praia Vermelha da UFRJ

8h - Entrega dos certificados

Auditório da Nutrição - Campus Praia Vermelha da UNIRIO

9h às 13h - Dinâmica de Aquário sobre as temáticas “Ações afirmativas e Diversidade na Universidade”. Produção de carta aberta sobre o tema

Motivadoras: Leila Rodrigues, Maria Malta e Carla Dias (UFRJ)

Casa da Ciência - Campus Praia Vermelha da UFRJ

14h30 - Discussão carta aberta e encerramento. Apresentação de pôsteres e exposição dos projetos de extensão das universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro

18h - Visita técnica - Roteiros Geográficos do Rio - Caminhando entre luzes pelo Centro do Rio à noite

Passeio guiado contando a história do Rio, passando pela Casa França Brasil, Pira Olímpica, Candelária, Praça XV, Castelo, Cinelândia, com João Baptista F. de Mello, professor do Instituto de Geografia da Uerj

Local de encontro - em frente ao Centro Cultural Banco do Brasil. R. Primeiro de Março, 66 - Centro

*** A atividade tem a duração de aproximadamente 2h30. Recomenda-se o uso de calçados confortáveis. A vista técnica será cancelada em caso de chuva.

Atividades Paralelas

Dia 27 de setembro - quarta-feira

Sala 277 Instituto de Economia UFRJ

9h - Oficina Metodologias Participativas

14h - Reunião Corredor Cultural

Dia 28 de setembro- quinta-feira

Sala 277 Instituto de Economia UFRJ

9h- Oficina Captação de Recursos

14h - Oficina Saúde do Trabalhador

