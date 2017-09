Abertas inscrições para curso sobre violência e crime na literatura portuguesa

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito 'Sangue e tinta: violência e crime na literatura portuguesa', realizado pelo Real Gabinete Português de Leitura.

A atividade acontece entre os dias 13 de outubro a 3 de novembro, sempre às sextas-feiras.

Serão abordadas obras de autores expoentes, tradicionais e contemporâneos, como Camilo Castelo Branco, Jorge de Sena, Fialho de Almeida, Maria Amália Vaz de Carvalho, José Saramago, Afonso Cruz e Hélia Correia.

Coordenadas pelo Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras (PPLB) do Real Gabinete, as aulas, são ministradas por professores especialistas, membros de grandes universidades do Rio, como Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

As inscrições devem ser feitas no Real Gabinete Português, Rua Luís de Camões, 30 – Centro. Mais informações por e-mail (gabinete@realgabinete.com.br) ou telefone: (21) 2221-3138.

Serviço: 'Sangue e tinta: violência e crime na literatura portuguesa'

Data: Sextas-feiras, de 13 de outubro a 3 de novembro, das 14h às 17h

Local: Real Gabinete Português de Leitura. Rua Luís de Camões, 30 - Centro - Rio de Janeiro

Mais informações: (21) 2221-3138 ou (21) 2221-2960 ou www.realgabinete.com.br