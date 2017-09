Cientistas criam método para combinar todas as vacinas em apenas uma dose

Pesquisadores do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) estão elaborando uma vacina que permitirá adquirir as doses para proteção contra diversas enfermidades com apenas uma agulhada.

De acordo com um artigo publico pela Science sobre o projeto e reportagem da BBC, os testes com camundongos tiveram sucesso. O medicamento fica armazenado em microcápsulas que são liberadas em períodos específicos de nove, 20 e 41 dias.

Os cientistas trabalham para desenvolver uma única dose com vacinas contra difteria, tétano, poliomielite, hepatite B, entre outras enfermidades.

"Isto pode ter um impacto significativo em pacientes em todo lugar, especialmente no mundo em desenvolvimento", disse o professor do MIT Robert Langer para a BBC.

Langer também disse que o medicamento ainda não foi testado em humanos, mas que esta etapa não está longe de acontecer.

>> Spunik