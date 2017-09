Entidade faz alerta no Dia Nacional de Combate à Tromobse

Neste sábado (16) é celebrado o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, doença caracterizada pelo desenvolvimento de um coágulo (trombo) dentro de um vaso sanguíneo. Isso causa o entupimento do vaso e dificulta o retorno venoso ao coração.

A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) alerta que quando não tratado, o trombo pode migrar para o pulmão e causar a embolia pulmonar, que pode ser fatal. Por se tratar de uma doença que muitas vezes é assintomática, identificar se pertence ao grupo de risco é muito importante. De acordo com a estimativa da SBACV, de maneira geral, há 60 casos de trombose venosa profunda para cada 100.000 habitantes ao ano.

“A trombose faz parte das doenças do programa do Checkup Vascular, campanha da SBACV que estimula as pessoas a procurarem um especialista para verificar seu risco para as doenças vasculares”, explica o presidente da SBACV, Dr. Ivanésio Merlo.

Os sintomas da trombose são: dor, edema (inchaço) unilateral, vermelhidão na pele, cianose (coloração azul arroxeada), dilatação do sistema venoso superficial, aumento da temperatura local, empastamento muscular (rigidez da musculatura da panturrilha) e dor à palpação. “Ao notar qualquer um desses sintomas é preciso procurar uma emergência”, aponta Merlo.

Quem tem casos na família da doença tem seu risco aumentado para desenvolvê-la. “Pessoas com familiares com a doença devem fazer um perfil hematológico, exame para verificar a possibilidade de ter trombofilias, uma enfermidade que causa a coagulação no vaso por herança genética”, explica o cirurgião vascular.

Embolia Pulmonar

A trombose venosa localizada nas pernas não oferece risco de morte. Entretanto, o coágulo pode se desprender dela, migrar pela corrente sanguínea e se alojar nos vasos sanguíneos do pulmão – conhecido como embolia pulmonar, que apresenta risco de morte. Esse coágulo bloqueia a artéria pulmonar, restringindo o fluxo de sangue nos pulmões. Os sintomas da embolia pulmonar são mais nítidos e o atendimento deve ser feito imediatamente: dor no peito, falta de ar, tosse repentina (com possibilidade de expectorar sangue), sudorese e tontura, entre outros.

Risco para desenvolver TVP:

- Idade

- Uso de medicações, como contraceptivos orais, quimioterápicos e tratamentos hormonais

- Obesidade

- Presença de varizes nas pernas

- Gravidez

- Pós-parto

- Tabagismo

- Câncer

- AVC (Acidente Vascular Cerebral)

- Traumatismos, principalmente nas extremidades inferiores (risco de TVP por volta de 70%)

- Doenças crônicas, como insuficiência cardíaca e doenças pulmonares crônicas

- Doenças agudas, como infarto do miocárdio, e infecções, como pneumonia

- Fraturas ósseas