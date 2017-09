Aulas gratuitas de High School no Ibeu Novo Leblon 

Esta é uma ótima oportunidade para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio que têm curiosidade em conhecer o programa de High School americano promovido pelo Ibeu.

A filial do curso de idiomas do Novo Leblon oferece aulas experimentais gratuitas nos dias 27/09 (14h), 09/10 (14h) e 18/10 (13h30). Para participar, basta enviar um e-mail para ibeuhighschool@ibeu.org.br confirmando a data escolhida.

O Ibeu é o primeiro curso do Rio a oferecer este tipo de programa. Ao final, o estudante recebe um diploma americano chancelado pela Griggs International Academy e pela Andrews University.

Serviço: Ibeu - GRIGGS - Curso de idiomas promove aulas experimentais gratuitas de High School

Datas: 27 de setembro, às 14h; 09 de outubro, às 14h; 18 de outubro, às 13h30

Local: Ibeu - Shopping Novo Leblon - Av. das Américas, 7607 - loja 210

Mais informações: (21) 2493-4717 / 97202-8231 ou ibeuhighschool@ibeu.org.br