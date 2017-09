ANM realiza Simpósio de Alergia Alimentar e Transtorno do Espectro Austista

No dia 21 de setembro, próxima quinta-feira, a Academia Nacional de Medicina realizará um Simpósio de Alergia Alimentar e Transtorno do Espectro Autista em sua sede no Centro do Rio.

O Simpósio, organizado pelos acadêmicos Jorge Alberto Costa e Silva, Aderbal Sabrá e José Carlos do Valle, vai de 14h as 20h. As inscrições são gratuitas através do site, e haverá emissão de certificados aos participantes.

Na programação, assuntos como Bases Fundamentais do Sistema Imunitário, Imunologia na Gravidez, Distúrbio Imunológico e Alergia Alimentar, Casos Clínicos, além de um bate papo com ex-autistas, prometem enriquecer o debate.