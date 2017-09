Ação social doará 200 aparelhos auditivos durante Rock In Rio 

Pela terceira vez no Brasil, a Starkey, empresa americana de aparelhos auditivos, traz a missão da Starkey Hearing Foundation junto com a esperança de melhorar vidas. O ícone do rock, Alice Cooper, fará a entrega de aproximadamente 200 aparelhos auditivos para crianças, adultos e idosos de baixa renda da cidade do Rio de Janeiro no dia 21 de setembro.

O cantor, compositor e ator americano estará no Brasil para se apresentar no evento Rock In Rio na mesma noite da missão, onde dividirá o palco Sunset com Arthur Brown. A doação acontecerá no Hotel Marriot a partir das 8h da manhã e também contará com a presença de Tani Austin, esposa de Bill Austin e cofundadora da Starkey Hearing Foundation.

A Starkey Hearing Foundation se comprometeu a doar mais de um milhão de aparelhos auditivos até o final desta década e o Brasil foi um dos países escolhidos para ajudar a cumprir esta meta. "A missão significa mais do que doar aparelhos auditivos, é sobre melhorar vidas e dar esperança às pessoas. Para o Brasil, é uma honra fazer parte deste projeto", afirma Marco Ferreira, diretor da Starkey Brasil.

A seleção dos pacientes aconteceu em parceria com o Rotary Clube do Rio. Muitos vivem há anos sem poder escutar e as causas vão bem além da idade avançada: traumas, doenças como meningite, infecções de ouvido mal curadas ou mesmo de nascença. Maria Tatiane de 34 anos e seu filho Paulo Sérgio de 12, receberão juntos a chance de ouvir melhor. As irmãs Rosângela (31) e Eliana (38) também irão receber o aparelho auditivo no dia 21, assim como os irmãos Geovana de 12 anos e Miguel de apenas 5. Graças à missão da Starkey Hearing Foundation muitas comemorações serão em dobro!

Vidas irão se transformar com a doação dos aparelhos auditivos. A filosofia de Bill Austin, fundador da empresa, é que o dom da audição abre um novo mundo de oportunidades conectando os indivíduos à vida e ajudando-os a perceber seu potencial. O objetivo da Fundação não é apenas ajudar a restaurar a audição mas sim capacitar as pessoas com a competência de construir vidas e futuros melhores.