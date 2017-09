'GenteQue Lê comemora' 21 anos no Rio com workshop gratuito para professores 

Os textos que Beatriz de Oliveira Almeida escreve são cheios de afeto e abraçam as palavras. Ela só tem 12 anos, mas ganhou o que o pai, Augusto Neto, chama de “paisagem de mundo”. Segundo ele, ficou mais fácil interpretar, ler e escrever depois que Bia refinou as leituras que fazia a partir das indicações do Projeto 'Gente Que Lê', com o qual teve contato por dois anos no Colégio Logosófico, no Rio de Janeiro.

É por causa do 'Gente que Lê que', hoje, Bia vai além da tradicional introdução, do desenvolvimento e da conclusão nos textos que escreve, e foi durante o período em que o projeto esteve na escola dela, que Bia mais leu, e com mais prazer.

A menina é uma das mais de 60.000 crianças beneficiadas em 66 colégios pelos quais o projeto passou, a maioria no Estado do Rio de Janeiro, com incursões também no Espírito Santo e Minas Gerais.

Criado pelo educador José Ricardo Rodrigues, com mais de 30 anos de experiência em gestão, coordenação e implantação de projetos pedagógicos e práticas leitoras, o 'Gente que Lê' está fazendo 21 anos e, no dia 21 de setembro, comemora a data com um Workshop de Formação Docente, com transmissão de tecnologia educacional para o desenvolvimento de práticas leitoras e produção textual'.

As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas, direcionadas para professores de escolas do Rio de Janeiro. O evento acontece das 14h às 17h, no Nex Rio Coworking, na Ladeira da Glória, 26.

Serviço: Workshop de Formação Docente - 21 anos do Projeto Gente Que Lê Tema: Transmissão de tecnologia educacional para o desenvolvimento de práticas leitoras e produção textual

Data: 21 de setembro, das 14h às 17h

Local: Nex Rio Coworking – Ladeira da Glória, 26

Inscrições gratuitas: gentequele@bol.com.br e (21) 98268-9370 É necessário confirmar presença pelo email ou telefone. As vagas são limitadas e haverá crachá de identificação para entrada no local.