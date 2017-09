Especialista explica como é feito o diagnóstico de demência e depressão no Brasil

Um do grandes problemas centrais em países com baixo nível de alfabetização, entre eles o Brasil, são os instrumentos e escalas desenvolvidos para testar os pacientes quanto à preservação cognitiva, isto é, quanto à presença de demência. Normalmente, estes testes foram desenvolvidos em países afluentes, com alta escolaridade, e quando são trazidos para a nossa realidade precisam ser reavaliados em relação às suas qualidades no diagnóstico da condição.

Mas nem sempre isto é feito. A afirmação é do Dr. Roberto Lourenço, Professor Titular de Geriatria e Coordenador de Pós-Graduação do Departamento de Medicina da PUC-Rio, que, ao longo dos últimos 15 anos, tem trabalhado no processo de adaptar tais instrumentos à cultura brasileira. A este processo se dá o nome de validação. Nos últimos anos, o Dr. Roberto trabalhou na validação de instrumentos como o miniexame do estado mental, o teste do desenho do relógio, o CAMDEX-R e a escala de depressão geriátrica, que são questionários e testes para se avaliar pessoas suspeitas de distúrbios cognitivos, isto é, demência e depressão.

O Dr. Roberto Lourenço vai falar de suas pesquisas durante a I Reunião do INCOG – Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Neurociências e Cognição da PUC-Rio, que será realizada dias 14 e 15 de setembro, no auditório da PUC-Rio.