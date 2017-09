Cederj inicia período de isenção de cotaspara o vestibular 2018

O Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – Cederj - inicia análise de pedidos de isenções e ingressos pelo sistema de cotas para o Vestibular Cederj 2018.1, amparados pela Lei Estadual de cotas (5.346/2008) e pela de ação afirmativa Federal (12.711/2012).

O período para solicitação vai até o dia 22 de setembro.

Para ser beneficiado com a isenção o candidato precisa preencher o requerimento de Pré-Inscrição no site (www.cederj.edu.br/vestibular ) e enviar a documentação exigida digitalizada em uma das seguintes extensões: *PDF, *JPEG/JPG ou *PNG, conforme orientações que constam no edital. A isenção da taxa será concedida mediante avaliação financeira do candidato.

O resultado da análise das solicitações será publicado no site no dia 26 de outubro.

O candidato que conquistar o beneficio da isenção deverá retornar a página da inscrição no processo seletivo no período de 26/10 a 02/11. Caso não seja contemplado, o candidato tem a opção de requerer revisão de sua análise documental nos dias 26 e 27/10. Ou consolidar sua inscrição com o pagamento do boleto até dia 03/11.

As vagas oferecidas pra cotistas são apenas para os cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Química oferecidos pela UERJ e pela UENF. E para pré inscrição de cotas de ações afirmativas cursos de graduação em Administração, Administração Pública, Engenharia de Produção, Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em História, Licenciatura em Letras, Licenciatura Matemática, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Química, Licenciatura em Turismo, Tecnologia em Sistemas da Computação, Tecnologia em Segurança Pública, Tecnologia em Gestão de Turismo, das demais instituições públicas consorciadas, Cefet, Uerj, UFF, UFRJ, Unirio, Uenf e Rural.

Todos os cursos terão início no primeiro semestre letivo de 2018.

Vestibular Cederj 2018/1

Em breve, estarão abertas as inscrições para o Vestibular Cederj 2018/1. Os interessados poderão concorrer às vagas nas seguintes graduações: Administração, Administração Pública, Engenharia de Produção; Tecnólogos em: Gestão de Turismo, Segurança Pública e Sistemas de Computação; e Licenciaturas em: Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Turismo. Com previsão de início no primeiro semestre de 2018, as aulas de todas as graduações serão na modalidade a distância, em regime semipresencial.

Sobre o Cederj

O Consórcio Cederj pertence à Fundação Cecierj, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social, conta com mais de 40 mil alunos matriculados em 15 cursos de graduação a distância. O Consórcio disponibilizará vagas nos 32 polos regionais, localizados em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Belford Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, Campo Grande, Cantagalo, Duque de Caxias, Itaguaí, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Magé e Miguel Pereira. Além de Natividade, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Piraí, Resende, Rio Bonito, Rio das Flores, Rocinha, Santa Maria Madalena, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Três Rios e Volta Redonda.