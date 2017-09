Agência de intercâmbio realiza ciclo de palestras sobre educação no Canadá

Entre os dias 22 e 27 de setembro, a 3RA Intercâmbio, agência especializada no Canadá, promove palestras sobre estudo em Vancouver e Toronto, nas cidades de São Paulo e Campinas. Os eventos irão abordar assuntos como cursos de inglês preparatórios para colleges e universidades, cursos de graduação e especialização, além de dar dicas sobre a vida de estudante e possibilidade de trabalho no país.

No dia 22, São Paulo recebe as instituições VGC International College e Douglas College para falar sobre programas de estudos em Vancouver. A palestra será no Centro de Convenções da Rua Frei Caneca, 558, no bairro da Consolação.

A partir daí, as palestras serão específicas para estudos na cidade de Toronto. No dia 25, Campinas recebe a Centennial College no Centro de Convenções do Condomínio Praça Capital. Na terça-feira, dia 26, São Paulo estará com a equipe da 3RA novamente, no Centro de Convenções da rua Frei Caneca. Já no dia 27, no mesmo local em São Paulo, será a vez dos representantes da Upper Madison College (UMC) e da Seneca College. Todos encontros têm início às 19h.

As palestras são um ótimo pontapé inicial para quem quer conhecer um pouco mais sobre o país, as instituições e tirar suas dúvidas sobre Vancouver e Toronto. A equipe da 3RA estará disponível para tirar dúvidas durante todo o evento. Segundo o diretor educacional da 3RA, Francisco Zarro, as cidades estão entre as mais procuradas por brasileiros que querem estudar no Canadá. "A demanda é tão grande que, além das unidades do Brasil, a 3RA conta com loja nestas duas cidades para atender integralmente o cliente até sua chegada ao Canadá".

O valor dos ingressos é R$ 20 e podem ser obtidos através dos sites abaixo.

Serviço: Palestras da 3RA Intercâmbio

Programação:

22 de setembro, às 19h – São Paulo – Palestra 'Estudando em Vancouver: Do curso de Inglês ao College' - Centro de Convenções - Frei Caneca, 558 – Consolação - 3ra.ca/palestra-sp-vancouver/

25 de setembro, às 19h – Campinas - Palestra 'Estude e Trabalhe em Toronto' - Centro de Convenções Condomínio Praça Capital - Avenida José Rocha Bonfim, 214 – Santa Genebra - 3ra.ca/palestra-campinas

26 de setembro, às 19h – São Paulo - Palestra 'Estude e Trabalhe em Toronto' - Centro de Convenções - Frei Caneca, 558 – Consolação - 3ra.ca/palestra-sp

27 de setembro, às 19h – São Paulo – Palestra: 'Estudando em Toronto: Do curso de inglês ao College' - Centro de Convenções - Frei Caneca, 558 – Consolação 3ra.ca/palestra-sp-toronto

Ingresso: R$ 20,00