'Financial Times': Leis de Internet devem ser revisadas nos EUA

Matéria publicada nesta quarta-feira (13) pelo Financial Times fala sobre as leis que dizem respeito ao uso da internet nos EUA.

"A internet e outros serviços informáticos interativos oferecem um fórum para uma verdadeira diversidade de discurso político e atividade intelectual", diz.

"O mercado livre vibrante e competitivo que existe atualmente para a internet" deve ser preservado.

Times aponta que os utopistas geeky da década de 1990 podem não ter contado, no entanto, sobre o uso generalizado da internet para facilitar o crime e o terror; ou no caminho que serve para estreitar as mentes criando bolhas de informação; ou, no caminho, sua atividade econômica e intelectual passou a ser dominada por alguns intermediários enormes e lucrativos.

O noticiário aponta que esses fatos perseguem a seção 230 por causa de uma frase crucial na lei: "Nenhum fornecedor ou usuário de um serviço informático interativo deve ser tratado como o editor ou o falante de qualquer informação fornecida por outro provedor de conteúdo de informações". Isso fornece - ou melhor, foi interpretado como fornecendo - plataformas de internet com proteção geral contra a responsabilidade pelo conteúdo que aparece em seus sites e, de fato, as atividades criminosas off-line que esses sites facilitam.

Os projetos de lei pendentes no Senado e na Câmara dos Deputados alterariam a seção 230. Eles especificariam que a lei não deveria ultrapassar a aplicação das leis de tráfico de pessoas, expandir a redação dessas leis e remover a proteção contra processos civis ou estaduais, acrescenta o FT.

Interpretado amplamente, a seção 230 vai muito longe. Sim, seria absurdo processar um provedor de rede por transmitir um e-mail que fazia parte de uma conspiração criminosa. Mas as plataformas que vendem publicidade ao lado do conteúdo criado pelo usuário, aproveitando-se disso, assumem alguma responsabilidade por isso. E uma plataforma projetada especificamente para tornar a atividade criminosa mais difícil de processar é um co-conspirador. As maiores plataformas bloquearam atos ruins ou se recusaram a anunciar com eles mostra que eles reconhecem essa responsabilidade.

Pode haver elementos importantes de verdade nesses argumentos. No entanto, existe um princípio mais amplo em jogo. É claro que o Google, o Facebook, o Twitter e alguns outros se tornaram uma parte importante do tecido social. A divulgação de falsas notícias políticas em torno de eleições nos EUA e na Europa ilustra essa nova realidade. Também é verdade que eles são, em vários graus, monopólios naturais. Os consumidores ultrajados não podem mudar facilmente para outros produtos.

Portanto, decisões cuidadas devem ser feitas sobre as responsabilidades das plataformas de internet. A questão é como fazê-los. A indústria da internet insiste que essas decisões devem ser feitas dentro das empresas de internet; Qualquer outra coisa seria uma ameaça para a própria internet. Mas a Internet cresceu desde 1996.

