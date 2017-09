Feira reúne universidades para quem deseja Mestrado em Direito nos EUA

Pela primeira vez no Brasil, o EducationUSA LL.M. Tour, feira que conecta profissionais da área jurídica com representantes de diversos programas de Mestrado em Direito de universidades americanas, estará presente em três cidades do Brasil -- Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. No dia 3 de outubro, o Rio de Janeiro recebe o evento.

O ‘Master of Laws’ (LL.M.), intitulado como Mestrado em Direito nos Estados Unidos, trata-se de um diploma reconhecido internacionalmente para advogados que almejam um desenvolvimento profissional em diversas áreas de conhecimento do direito. O curso funciona como uma especialização após a formação básica, que, nos Estados Unidos, é feita na pós-graduação. Quem cursa o LL.M. pode fazer o exame da American Bar Association, a OAB dos EUA somente em alguns estados americanos.

Reconhecido por orientar profissionais que desejam especializar-se nos Estados Unidos, o EducationUSA, fonte oficial de estudo nos Estados Unidos e afiliado ao Departamento de Estado Norte Americano, também promove as feiras EducationUSA LL.M. Tour na Argentina, Colômbia, Chile e Peru.

“Existe uma alta procura por cursos de LL.M. no Brasil e o nosso objetivo é levar aos profissionais e interessados em Mestrado em Direito nos EUA a conhecerem de perto como funciona o processo de admissão das universidades americanas", comenta Rita Moriconi, coordenadora regional do EducationUSA no Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina. "As universidades presentes enviaram os oficiais responsáveis diretamente pela admissão dos alunos de LL.M”, acrescenta Rita.

O EducationUSA LL.M. Tour também fornece orientações sobre candidatura ao Mestrado em Direito, admissão nas universidades americanas, realização do TOEFL e IELTS, retirada do visto de estudantes. Além disso, profissionais do EducationUSA estarão presentes para auxiliar com informações sobre como se candidatar nas instituições presentes.

O evento também oferece diversas opções de especialização como Direito Ambiental, Direito Corporativo, Direitos Humanos, Direito Público, Direito Internacional, entre outras.

De acordo com Bianca Macena, coordenadora do EducationUSA Rio, o evento deve reunir cerca de 500 pessoas. "Estamos bastante confiantes que a feira será um sucesso, assim como já é em outros países da América do Sul. Queremos levar o máximo de informação para esse público que busca por uma especialização diferenciada", conta a profissional.

As inscrições para o EducationUSA LL.M. Tour no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo devem ser feitas pelo website www.educationusa.org.br. A entrada é gratuita.

Universidades participantes do EducationUSA LL.M. Tour:

American University Washington College of Law, Brooklyn Law School, Chapman University Fowler School of Law, Drexel University, Thomas R. Kline School of Law, Duke University School of Law, Emory University School of Law, George Washington University, Golden Gate University, Indiana University, Loyola Law School- Los Angeles, Loyola University Chicago, New York University, Penn State Dickinson Law, SMU Dedman School of Law, St. John's University School of Law, The Ohio State University, University of California Berkeley, University of California Davis, University of California Irvine School of Law, University of California Los Angeles (UCLA), University of Miami School of Law, University of Southern California Gould, University of Virginia School of Law, University of Wisconsin, Vanderbilt Law School, Vermont Law School, Wake Forest University School of Law, Willamette University College of Law e University of Minnesota.