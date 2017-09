CEO da Apple apresenta iPhone 8 e iPhone 8 Plus

Nesta terça feira, o CEO da Apple, Tim Cook, apresentou os novos smartphones da empresa: iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Durante a apresentação, Cook falou sobre as novidades dos aparelhos, como a implantação de vidro tanto na parte da frente como atrás. Além disso, os novos iPhones vêm com câmera de 12 Megapixels, e tem um sensor potente, capaz de capturar 83% mais iluminação do que a versão anterior.

Principais características

- Displays de 4,7 (iPhone 8) e 5,5 polegadas (iPhone 8 Plus)

- Câmera de 12 Megapixels com sensor capaz de capturar 83% mais luz

- Processador A11 Bionic

- Cores prata, cinza e dourado

Em seu discurso de apresentação, Tim Cook falou sobre os objetivos da Apple, que segundo ele quer unir a humanidade e a tecnologia para mudar o mundo.

"A Apple sempre acreditou que a tecnologia fundida à humanidade iria mudar o mundo. Nenhum dispositivo na nossa história teve o impacto que o iPhone teve. Nem foi capaz de colocar tanto poder nas mãos das pessoas", disse durante a apresentação Tim Cook, CEO da Apple.

iPhone X

Além dos novos aparelhos, a empresa lançou também uma versão comemorativa do iPhone, em alusão aos 10 anos de lançamento do primeiro modelo do smartphone. Chamado de iPhone X, o novo aparelho não possuí o botão home e tem tela com super retina.

Com a saída do botão home, o novo modelo integrou o Touch ID à dela do aparelho, que vem em forma de “tela infinita” na versão. Outra novidade do iPhone X é a tecnologia Face ID, que identifica a face do proprietário para fazer o desbloqueio do aparelho.

Ao olhar para o iPhone, ele projeta 30 mil pontos em infravermelho para identificar o rosto do usuário. E ele não destrava se o dono estiver de olhos fechados.

O aparelho tem 5,8 polegadas, sem o famoso botão inicial e com a capacidade de reconhecimento facial. O aparelho é resistente à água e à poeira e conta com a tecnologia Oled. Outro destaque são os "Animojis", um reconhecimento facial que permite que animais representem os gestos humanos.

Outros produtos

Durante o anúncio, Cook destacou o sucesso do relógio Apple Watch, que está "crescendo enormemente" e que "superou o Rolex" nas vendas. O novo modelo será mais independente do iPhone porque conta com conectividade de um celular.

Já a Apple TV 4k também "mudou de categoria" e vem mais cheia de recursos para "melhorar a experiência da TV". Segundo a marca, a televisão terá "a melhor qualidade de imagem da história".