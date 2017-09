Apple lança hoje iPhone X, o 10º aparelho da marca

A Apple apresentará oficialmente nesta terça (12) seu novo iPhone, que chega à 10ª edição. Apesar de todas as novidades prometidas no smartphone, o aparelho entrará para a história como o mais caro da marca criada por Steve Jobs: deve ser vendido por mais de US$ 1 mil.

O presidente da Apple, Tim Cook, fará o lançamento do iPhone X no Teatro Steve Jobs, na Califórnia, que será inaugurado hoje também. A versão do iPhone X deverá trazer funcionalidades de realidade aumentada, reconhecimento facial, tela "infinita" (aquela que vai até a beira do aparelho) e visores OLED para melhorar a definição de cores e formas.

Além do iPhone X, outros dois celulares da companhia devem ser apresentados hoje: o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus. Há ainda rumores que, no evento, Cook apresente os novos designs do Apple Watch, fones de ouvido e até uma Apple TV, acompanhada por um serviço de streaming da companhia.

O primeiro iPhone foi lançado há 10 anos, introduzido por Steve Jobs. O celular vendeu cerca de 1,2 bilhão de unidades em todo o mundo.