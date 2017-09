TIM lança serviço de assinatura de e-books e audiolivros

A operadora TIM lançou na última semana um serviço de assinatura de livros digitais e audiolivros para clientes apaixonados por leitura que poderão usufruir de um catálogo variado desde best-sellers e biografias a clássicos da literatura e títulos infanto-juvenil.

Chamado de "TIM Livros", a nova função fornece acesso a mais de 20 mil títulos por meio de dois aplicativos: o TIM Leitura e o TIM Audiolivros. O serviço está disponível para smartphones com os sistemas Android, iOS e via web, que é feito pelo site da TIM.

No TIM Leitura, os usuários podem fazer o download de lançamentos, clássicos e best-sellers. Já no TIM Audiolivros, o catálogo conta com livros, revistas, notícias e até canais de podcasts.

Os aplicativos também permitem a criação de lista de conteúdos favoritos e personalização. Para ativar o serviço basta enviar um SMS para o número 2227 com a palavra LIVROS para assinatura semanal - que custa R$ 4,99 por semana - ou com a sigla TL para assinatura mensal, no valor de R$ 14,99 por mês.