Mercedes fará versão elétrica de todos os modelos até 2022

A fabricante alemã Daimler anunciou nesta segunda-feira (11) que todos os modelos da Mercedes-Benz terão uma versão elétrica ou híbrida até 2022.

"Em 2022, todo o catálogo de produtos Mercedes-Benz estará disponível em versão elétrica para oferecer o máximo de escolha aos nossos consumidores", disse o presidente do grupo, Dieter Zetsche, em um dia dedicado aos investidores em Sindelfingen, no sul do país.

Durante a semana do Salão de Automóvel de Frankfurt, Zetsche ainda disse que no total haverá "mais de 50 versões de veículos", tanto híbridos quanto elétricos.

Por sua vez, o diretor financeiro da Mercedes-Benz, Frank Lindenberg, acredita que, em 2025, cerca de 25% das vendas da marca serão de modelos elétricos.

Com a mudança, a empresa espera atingir um lucro de quatro bilhões de euros. A decisão é um dos objetivos das companhias de tornar a mobilidade mais "verde", além de poder revolucionar o setor.