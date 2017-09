IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio abre inscrições para MBA 2018

O IAG – Escola de Negócios da PUC –Rio está com inscrições abertas para seus cursos de MBA para 2018.

São oferecidos cursos nas áreas de Planejamento Tributário Estratégico, Gestão de Investimentos, Finanças Corporativas, Gerenciamento de Projetos, Gestão de Marketing, Management, Gestão Comercial e de Vendas e Gestão de Recursos Humanos. Entre os grandes diferencias dos cursos estão os professores, experientes no mercado e com sólida formação acadêmica. A novidade desse ano é o aproveitamento de disciplinas, em quatro dos oito cursos oferecidos, para o Mestrado Profissional.

Os cursos têm entre 12 e 15 meses de duração e o pré-requisito para se inscrever é comprovar uma graduação. As aulas começam em maio de 2018, com exceção do curso Planejamento Tributário Estratégico, com aulas já a partir do dia 17 de novembro de 2017.

Planejamento Tributário Estratégico

O curso em Planejamento Tributário Estratégico foi criado para atender às necessidades do mercado em relação a escassez de profissionais especializados. Sob a coordenação do professor Felipe Dutra, o MBA tem como objetivo ampliar a perspectiva gerencial dos participantes, proporcionando uma visão da área tributária integrada à estratégia global das empresas. Além disso, visa preparar os alunos para atuar como tributaristas ou como profissionais de outras áreas capazes de gerar valor agregado através de instrumentos tributários.

Mais informações: www.iag.puc-rio.br/mbapte

Finanças Corporativas

O objetivo principal do curso de Finanças Corporativas é desenvolver nos alunos habilidades na área de finanças e competências gerenciais para a liderança nas empresas. Sob a coordenação do professor Antônio Carlos Figueiredo Pinto, Doutor em Economia, o curso é direcionado a profissionais que já exercem ou tenham potencial para executar funções gerenciais na área financeira.

Mais informações: www.iag.puc-rio.br/mbafinancas

Gerenciamento de Projetos

A Escola de Negócios da PUC-Rio também oferece o MBA em Gerenciamento de Projetos. Neste curso, todos os alunos recebem, sem custo, a filiação ao Project Management Institute, que inclui a inscrição na regional, o PMI Rio de Janeiro Chapter. Dessa forma, os alunos tornam-se participantes das comunidades de gerenciamento de projetos, podendo participar de eventos do PMI, ingressar nos grupos de discussão, receber estudos, casos de sucesso e artigos. Voltado para quem deseja buscar objetivos mensuráveis nos projetos de empresas, o MBA em Gerenciamento de Projetos é coordenado por Marcos Lopez Rego, Doutor em Administração de Empresas.

Mais informações: www.iag.puc-rio.br/mbagp

Gestão Comercial e de Vendas

Direcionado a gestores, empreendedores e profissionais de vendas, o curso de Gestão Comercial e de Vendas tem como objetivo aprimorar competências nas áreas comercial e de negócios, a partir da aquisição de conhecimentos em vendas, marketing, finanças e gestão de pessoas. Sob a coordenação do professor Jorge Alberto Zieltlow Duro, Mestre e Doutor em Administração de Empresas, o MBA em Gestão Comercial trabalha a leitura de cenários, controle de vendas, organização de equipes comerciais, estratégias para aumento de lucros e planejamento para a fidelização de clientes.

Mais informações: www.iag.puc-rio.br/mbagestaocomercial

Gestão de Investimentos

No curso de Gestão de Investimentos são abordadas as técnicas de análise e precificação de ativos e derivativos, entre eles os principais instrumentos de renda fixa e variável e dos fundos especializados, como hedge funds, imobiliários, de private equity e venture capital e de pensão. O curso tem a coordenação do professor e Doutor em Economia Marcelo Cabús Klotzle.

Mais informações: www.iag.puc-rio.br/mbagi

Gestão de Recursos Humanos

O MBA em Gestão de Recursos Humanos oferece uma visão integrada da área com a estratégia global das empresas, além de desenvolver e ampliar a perspectiva gerencial dos alunos. O curso visa aprofundar e estruturar conhecimentos teóricos, com ênfase nos principais subsistemas; discute a aplicação nas empresas e oferece instrumentos para atuação estratégica dos profissionais nas organizações. Com a coordenação da professora Ana Heloísa da Costa Lemos, Doutora em Sociologia, o curso é direcionado aos profissionais que já exercem funções ou tenham potencial para assumir cargos de gerência na área de recursos humanos.

Mais informações: www.iag.puc-rio.br/mbarh

Marketing

Sob o comando do professor Luis Alexandre Grubits de Paula Pessoa, Doutor em Letras, o MBA em Marketing fornece ferramentas para a formulação e aplicação de estratégias de Marketing, capacitando o aluno a colocar em prática o conhecimento adquirido em sala de aula. O curso também desenvolve a capacidade de reflexão e de agir de forma estratégica em questões ligadas à área.

Mais informações: www.iag.puc-rio.br/mbamarketing

Management

Com o objetivo de ser um curso multidisciplinar, o MBA em Management oferece aos participantes uma formação ampla em gestão, cobrindo diversas áreas que são essenciais para o sucesso das organizações e preparando os profissionais para enfrentarem os desafios do mundo corporativo. Com a coordenação da professora Flávia de Souza Costa Neves Cavazotte, o curso conta com palestras com especialistas acadêmicos e de mercado, além de um jogo de negócios que simula situações reais do ambiente de competição global.

Mais informações: www.iag.puc-rio.br/mbamanagement

Programas Internacionais

Todos os alunos e ex-alunos dos cursos de MBA da Escola de Negócios da PUC-Rio podem participar dos programas internacionais e têm a oportunidade de adquirir experiência acadêmica e vivência em outro país e cultura. Um exemplo é o Curso de Especialização em Gestão Internacional, promovido pela Católica Porto Business School, certificada com o selo EQUIS-EFMD, uma das acreditações mais importantes do mundo acadêmico, conferida às instituições que oferecem educação de alta qualidade em Administração. O diferencial em adicionar ao MBA do IAG PUC-Rio a Especialização em Gestão Internacional da CPBS é a garantia de um diploma com certificação internacional, reconhecido em toda a Comunidade Europeia.