Psicanálise & Cinema exibe ‘A Paixão de Ana’ e debate intimidade

O projeto Psicanálise & Cinema, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ), exibirá o filme ‘A Paixão de Ana’ ('En passion', título original), de 1969, no dia 14 de julho, às 19h. A partir do drama sueco de Ingmar Bergman, haverá debate sobre o tema "intimidade" com os psicanalistas da SBPRJ Eliane Cotrim Levcovitz e Paulo Humberto Bianchini.

Ana conhece Andreas em um momento de sofrimento para os dois – ela, por causa da morte recente do filho e do marido que também se chamava Andreas; ele, pelo fim de um casamento. Eles começam um relacionamento, mas têm dificuldade de esquecer o que se passou na vida de ambos. E a ilha onde a história se passa, no Mar Báltico, testemunha um mistério: animais estão sendo encontrados brutalmente assassinados, possivelmente por um maníaco.

‘A Paixão de Ana’ é o segundo filme do projeto Psicanálise & Cinema com foco na discussão do tema "intimidade". O primeiro foi ‘A Outra’ (1988), de Woody Allen, exibido em maio

De certo modo, este filme encerra uma tetralogia que Bergman teria iniciado com 'Persona' (1966), seguidos de 'A Hora do Lobo' e 'Vergonha' (1968), questionando o lugar da arte no mundo atual nos três primeiros filmes e, em todos eles, criando momentos de ruptura na narrativa ficcional, deixando claro para o espectador que "isso não passa de um filme". No caso de 'A Paixão de Ana', há quatro breves interrupções na diegese do enredo para que os quatro atores principais comentem o que pensam de seus personagens.

‘A Paixão de Ana’ é o segundo filme do projeto Psicanálise & Cinema com foco na discussão do tema "intimidade". O primeiro foi ‘A Outra’ (1988), de Woody Allen, exibido em maio. O elenco conta com Liv Ullmann, Max von Sydow e Bibi Andersson. O longa rendeu a Bergman o Prêmio de Melhor Diretor pela Sociedade Nacional dos Críticos de Cinema dos Estados Unidos.

>> Projeto Psicanálise & Cinema debate a intimidade a partir de 'A Outra', de Woody Allen

O ingresso custa R$ 10 para público externo e as vagas são limitadas. Inscrições devem ser feitas pelos telefones 2537-1333 ou 2537-1115 ou pelo e-mail sbprj@sbprj.org.br. A classificação é 16 anos e a duração, de 101 minutos. Psicanálise & Cinema é coordenado pelo psicanalista da SBPRJ Luiz Fernando Gallego, membro da Associação de Críticos de Cinema do RJ. A SBPRJ fica na Rua Davi Campista, 80, Humaitá.

Serviço: Psicanálise&Cinema - A Paixão de Ana

Data: 14 de julho, sexta-feira, 19h

Local: SBPRJ - Rua Davi Campista, 80, Humaitá

Valor: R$ 10 para público externo

Inscrições: sbprj@sbprj.org.br ou (21) 2537-1333 e 2537-1115

Classificação indicativa: 16 anos

Debatedores: Eliane Cotrim Levcovitz e Paulo Humberto Bianchini, psicanalistas da SPBRJ

Coordenação: Luiz Fernando Gallego, psicanalista SBPRJ e membro daAssociação de Críticos de Cinema do RJ