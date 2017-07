'Les Echos': Nos EUA, Bank of America testa agência sem funcionários 

Matéria publicada pelo jornal Les Echos nesta segunda-feira (10) conta que o banco norte-americano Bank of America abriu três agências totalmente automatizadas.

Depois do carro sem motorista e do supermercado sem dinheiro, aqui está o banco sem funcionários. Nos Estados Unidos, o Bank of America, segundo maior banco de varejo, pela primeira vez está testando o conceito de agência totalmente automatizada, abrindo três locais sem empregados (dois em Denver, a terceira em Minneapolis ).

Segundo a reportagem os clientes podem, claro, retirar dinheiro através de um caixa eletrônico, mas também podem falar com um consultor por vídeo-conferência para tomar um empréstimo ou adquirir um produto de poupança, disponível em uma pequena sala que se abre com um cartão de crédito. O espaço é quatro vezes menor do que o de uma agência tradicional.

"Cerca de 20% das transações bancárias normais agora são feitas por smartphones, disse Anne Pace, porta-voz do Bank of America. "Isso representa o equivalente a 880 centros financeiros ". O aperto das regras impostas na sequência da crise também levou grandes instituições a cortar custos para manter a rentabilidade.

Se os bancos norte-americanos cortaram sua força de trabalho durante a crise, foram menos brutais com suas redes. Entre 2009 e 2016, o número de agências diminuiu 7% para pouco mais de 91.000 (todos os bancos). Mas o país tem uma média de 32 filiais por 100.000 adultos, contra 24 para todos os países da OCDE, conclui Les Echos.

> > Les Echos