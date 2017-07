Congresso Mundial de Química em SP reune três vencedores do prêmio Nobel

Cerca de 3 mil químicos de 50 países estão em São Paulo participando do 46º Congresso Mundial de Química, que acontece pela primeira vez em um país da América Latina. As conferências e simpósios contarão com a participação de pesquisadores que vão tratar de temas de interesse da sociedade, como meio-ambiente, energia, saúde, educação, inovação, nano ciência, biotecnologia, química para medicamentos, entre outros.

Neste ano, três vencedores do prêmio Nobel participam do encontro: Fraser Stoddart, ganhador em 2016, pelo seu trabalho com nanomáquinas; Ada E. Yonath, ganhadora em 2009, pelo estudo da estrutura e função dos ribossomos; e Robert Huber, ganhador em 1988, pela determinação da estrutura tridimensional de um centro de reação fotossintética.

O evento, que teve início no domingo (9), conta ainda com a participação da pesquisadora do Departamento de Química da Universidade de Cambridge, Clare Grey, uma das maiores especialistas do mundo em eficiência de baterias de lítio.

"Esse é o mais importante evento da química mundial. Nesta semana, os olhos mundiais da química estão voltados para o Brasil. Tudo o que está acontecendo de mais importante está aqui. Isso é um estímulo enorme aos jovens cientistas e à indústria química. E a química é uma ciência que está no centro de todas as outras, com ligação com a biologia, física, matemática, engenharia. Os temas discutidos aqui são modernos", disse o presidente da Sociedade Brasileira de Química (SBQ), professor Aldo Zarbin (UFPR).

Para Zarbin, reunir personalidades importantes em um evento dessa magnitude é inspirador para os novos pesquisadores ou para aqueles que já estão no final da carreira e trabalhando em temas correlatos. A ideia é também acender uma chama naqueles que podem se interessar pela química para que sejam futuros pesquisadores.

"Quando você traz pessoas que são exemplos você entusiasma os jovens e os estudantes que acabam sendo disseminadores da importância da química. Um menino que normalmente não teria condições viajar para participar de um evento como este e participa em seu país, leva essa informação para seu meio e propaga essa chama. Fazer a pessoa se interessar por ciência é um investimento muito importante", avaliou.

Tabela periódica

Além da presença de pesquisadores renomados, o encontro sedia uma assembleia-geral ordinária para que a Iupac (sigla em inglês para União Internacional para Química Pura e Aplicada), entidade mundial em padronizações, terminologias e nomenclaturas em química, ratifique quatro novos elementos químicos descobertos no final do ano passado. Na reunião, eles terão oficializados seus nomes e lugares na tabela periódica.

Os quatro elementos que serão adicionados à tabela periódica foram batizados como Nihonium, símbolo Nh, elemento de número 113; Moscovium, símbolo MC, elemento número 115; Tennessine, símbolo Ts, elemento de número 117; e Oganesson, símbolo Og, para o elemento de número 118. Os novos elementos receberam seus nomes de acordo com o lugar ou a região onde foram descobertos ou ainda em homenagem a cientistas. O encontro vai até o dia 14 de julho no World Trade Center.