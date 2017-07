Facebook quer construir cidade na Califórnia

Não contente em criar a maior rede social do mundo, o Facebook agora está planejando construir uma cidade para seus funcionários.

O projeto utilizará um terreno de 226 mil metros quadrados comprado por cerca de US$ 400 milhões e contará com mercado, farmácia, hotel e lojas de varejo. O local da futura cidade será Menlo Park, Califórnia, próximo da sede do Facebook.

A ideia foi revelada pelo Business Insider, que afirmou que o local contará com 1.500 unidades habitacionais. A expectativa é de que a construção leve cerca de 10 anos.

"Parte da nossa visão é criar uma vizinhança que proverá a comunidade com os serviços que necessita", afirmou a companhia em um comunicado obtido pela publicação.

Ter os funcionários próximos do local de trabalho irá reduzir o trânsito, afirmou um funcionário do Facebook.

Sputnik