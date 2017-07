Sexo oral e relações sem camisinha disseminam supergonorreia

O sexo oral e a não utilização da camisinha em qualquer tipo de relação sexual estão ajudando a espalhar um tipo perigoso de gonorreia, informa a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A disseminação da chamada "supergonorreia" preocupa a entidade, que alertou sobre o difícil tratamento da doença e até mesmo a impossibilidade da cura. Tudo porque a bactéria "Neisseria gonorrhoeae" está rapidamente desenvolvendo resistência aos antibióticos já existentes.

Segundo análises da OMS, essa doença sexualmente transmissível (DST) resistente já foi encontrada em 77 nações e especialistas alertaram que a situação está "bastante séria".

Em referência ao sexo oral, a OMS explica que a contaminação mais grave é a que ocorre na garganta. Isso porque essa área recebe uma dose menor de medicamento, por conta da sensibilidade, o que pode desenvolver resistência aos medicamentos.

Com isso, a propagação da gonorreia no local pode levar ao surgimento da "supergonorreia". A DST, no entanto, pode atingir tantos os órgãos genitais como o reto em relações sem camisinha.