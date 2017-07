Vem aí a primeira edição do Facha de Portas Abertas

A Facha - Faculdades Integradas Hélio Alonso promove, nos dias 18 e 19 de julho, a primeira edição do Facha de Portas Abertas.

O evento, integrado por workshops, oficinas e atividades práticas, tem como objetivo trazer estudantes do ensino médio aos campi da faculdade para que eles conheçam experiências de profissionais que atuam no mercado, e esclareçam dúvidas relacionadas aos cursos oferecidos pela FACHA, uma das mais tradicionais e renomadas instituições de ensino do Rio de Janeiro. O evento é gratuito e acontece entre 9h e 17h.

O Facha de Portas Abertas é uma oportunidade para que os alunos que prestarão vestibular conheçam mais sobre as profissões que querem seguir. “Nós acreditamos que o jovem recém-saído do ensino médio precisa receber o máximo de informações sobre a carreira que deseja seguir antes de dar o primeiro passo. E foi pensando nisso que criamos o Facha de Portas Abertas, para esclarecer a metodologia, as áreas de atuação e a situação mercadológica de cada curso dentro da nossa faculdade”, explica Márcia Alonso, Presidente da Presidente da Organização Helio Alonso de Educação e Cultura.

Os alunos poderão optar, no campus Botafogo, entre oficinas dos cursos de Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Rádio TV e Internet, Cinema, Direito, Administração e Gestão Desportiva e do Lazer. Já no Campus Méier, as alternativas são Jornalismo, Publicidade e Propaganda e o novo curso da instituição, Gestão de RH. Todas as oficinas serão ministradas pelos coordenadores da Facha.

As atividades acontecem nos laboratórios e salas de aula dos dois campi.

Confira a programação completa: http://www.facha.edu.br/home

Serviço: Facha de Portas Abertas

Datas: 18 de julho (Botafogo) e 19 de julho (Méier), das 09h às 17h

Local: Rua Muniz Barreto 51 (Botafogo) e Rua Lucídio Lago, 345 (Méier)

Inscrições: www.eventos.facha.edu.br/facha-de-portas-abertas

Telefone: 2102-3222