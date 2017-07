Psiquiatra Jorge Alberto Costa e Silva é eleito presidente da Academia Nacional de Medicina

Com a presença de 77 Membros da instituição, entre Titulares e Eméritos, transcorreu a eleição da nova Diretoria para o biênio 2017-2019.

Fundada sob o reinado do imperador D. Pedro I, em 30 de junho de 1829, a Academia é a instituição científico-cultural mais antiga do Brasil, e já abrigou em suas fileiras emblemáticos nomes da Medicina brasileira como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Miguel Couto, Juliano Moreira, Fernandes Figueira, e Ivo Pitanguy.

Em votação secreta, os Acadêmicos presentes elegeram o renomado psiquiatra Jorge Alberto Costa e Silva para presidir a instituição no biênio 15 de julho de 2017 a 14 de julho de 2019. Uma das principais peculiaridades da chapa formada por 15 confrades votados individualmente por seus pares é o espírito de “consenso”.. A continuidade dos projetos em curso também é uma marca desta nova gestão, que conta com alguns dos integrantes da Diretoria anterior, comandada pelo Acadêmico Francisco Sampaio, comoo psiquiatra AntonioEgidioNardi, que exerceu a função de Secretário Geral na Diretoria anterior e agora passa a ocupar a 1ª. Vice-presidência da instituição, o cirurgião torácico José de Jesus Camargo, que atuou como Presidente da Secção de Cirurgia e passará a ocupar a posição de 2º Vice-presidente e o gastroenterologista José Galvão Alves, que foi o 1º. Vice-Presidente e agora ocupará a Secretaria Geral, entre outros.

O Presidente Francisco Sampaio comandou a votação

A diretoria eleita que tomará posse no próximo dia 14 de julho é composta da seguinte maneira: Acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva (Presidente); Acadêmico Antonio Egídio Nardi (1º Vice-presidente); Acadêmico José de Jesus Peixoto Camargo (2º Vice-presidente); Acadêmico José Galvão Alves (Secretário Geral); Acadêmico Ricardo José Lopes da Cruz (1º Secretário); Acadêmico Walter Araújo Zin (2º Secretário); Acadêmico Milton Ary Meier (Tesoureiro); Acadêmico Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho (1º Tesoureiro); Acadêmico Omar da Rosa Santos (Orador); Acadêmico Carlos AntonioMasciaGottschall (Diretor da Biblioteca); Acadêmico José Luiz Gomes do Amaral (Diretor do Arquivo); Acadêmico Manassés Claudino Fonteles (Diretor do Museu); Acadêmico José Carlos do Valle (Presidente da Secção de Ciências Aplicadas à Medicina); Acadêmico Silvano Mário Atílio Raia (Presidente da Secção de Cirurgia) e Acadêmica Eliete Bouskela (Presidente da Secção de Ciências Aplicadas à Medicina).

Ao final das eleições, no clima fraternal que é característico da quase bicentenária instituição, foi oferecido um coquetel a todos os presentes, momento no qual todos os Acadêmicos fizeram votos de sucesso à nova Diretoria e congratularam o duro trabalho desenvolvido pela Diretoria do biênio 2015-2017.