GoDaddy lança ferramenta online gratuita que examina a segurança de sites

Com a recente mensagem de site não seguro que o Google Chrome começou a mostrar em páginas HTTP que pedem informações pessoais, como senhas e logins, e informações de cartão de crédito, os pequenos empreendedores podem correr o risco de perder visitantes e clientes.

Por isso, a GoDaddy, maior plataforma de cloud dedicada a pequenos negócios e empreendimentos independentes, lançou o Unsecure Form Scanner, uma ferramenta online gratuita que examina a segurança de sites. Certificados SSL/TLS e o protocolo HTTPS existem há mais de 20 anos, porém com o aumento de compras online, a segurança digital se tornou um assunto chave, tornando a aplicação desses certificados essencial para qualquer site hoje em dia.

Com a ferramenta Unsecure Form Scanner, os usuários simplesmente inserem a URL do seu site em uma caixa de pesquisa

A inclusão do protocolo HTTPS em seu site pode ajudar a proteger seu negócio e as informações pessoais dos seus clientes, no entanto uma pesquisa realizada pelo Google revelou que a maioria dos visitantes não verificam a segurança dos sites que acessam. O alerta de site não seguro do Chrome é uma iniciativa para ajudar a chamar atenção à importância da segurança digital, e para ajudar os pequenos negócios online, a GoDaddy lançou essa ferramenta de verificação gratuita. “Segurança digital é muito importante, e o Unsecure Form Scanner é mais um exemplo de como a GoDaddy busca ajudar pequenos negócios com ferramentas de segurança online fáceis de usar”, comenta Cristiano Mendes, diretor de produtos da GoDaddy para a América Latina.

Com a ferramenta Unsecure Form Scanner, os usuários simplesmente inserem a URL do seu site em uma caixa de pesquisa. Quase instantaneamente, a ferramenta identifica páginas que não são seguras e descreve etapas simples para trazê-las ao padrão de segurança. Ele oferece insights aos proprietários do site sobre como ajudar a aumentar a segurança de sua própria página na web, com o potencial para protegê-la (e evitar o avanço do rótulo de "site não seguro").

Com muitos sites utilizando "cookies", um número crescente de sites está armazenando informações pessoais dos visitantes. Os certificados SSL entram em jogo para ajudar a manter a informação mais segura durante a transmissão desses dados. É um mecanismo que funciona entre o navegador de um usuário e o site no qual o usuário está se conectando. Ele criptografa as informações antes de enviá-las e descriptografa na outra extremidade quando recebidas, de modo que não podem ser lidas ou alteradas em qualquer ponto intermediário durante o processo de transmissão. Para ajudar a estabelecer a segurança, o processo de Certificação SSL ocorre nos bastidores sem interromper a experiência de compras ou navegação do cliente.

Além da segurança digital, ter um certificado SSL para seu site pode trazer benefícios adicionais para pequenas empresas, como:

Ser mais profissional: com o ícone de cadeado na URL mostra que você tomou a medida extra para proteção de seu site

Aumentar a fidelização: Se o seu site solicitar logins de conta com dados pessoais, então um certificado SSL é necessário. Os usuários que sabem que suas informações estão protegidas têm maior probabilidade de continuar voltando.

Atrair mais clientes: consumidores online experientes são suscetíveis a verificar se o site tem um certificado SSL, e, consequentemente, fazem compras mais confortavelmente quando veem que o seu site tem um. Sem isso, mesmo se eles gostarem de seus produtos, podem abandonar o carrinho de compras quando percebem que o site não é seguro.

Melhorar nos rankings de busca: o Google Chrome e outros navegadores agora recompensam os sites que investiram em tornar a experiência do usuário mais segura e positiva. Então, se você tem um site criptografado HTTPS, é provável que você tenha um melhor desempenho nos rankings de busca do que outros sites que não o fazem.

A ferramenta Unsecure Form Scanner está disponível apenas em inglês.

Unsecure Form Scanner: https://sslchecker.godaddy.com/