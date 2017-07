'The Guardian': Marte está coberto de produtos químicos, revelam testes

Matéria publicada nesta quinta-feira (6) pelo The Guardian afirma que de acordo com testes, Marte está coberto de produtos químicos tóxicos que podem destruir os organismos vivos.

A reportagem afirma que a chance de qualquer coisa que vier de Marte tenha sido modificado ou destruído por um coquetel tóxico de produtos químicos poderia descartar as chances de haver alienígenas no planeta vermelho.

Experimentos com compostos encontrados no solo marciano mostram que eles são transformados em potentes bactericidas pela luz ultravioleta que banha o planeta, efetivamente esterilizando as camadas superiores da paisagem empoeirada, diz o estudo noticiado pelo Guardian.

De acordo com o diário a descoberta tem implicações abrangentes para a caça à vida alienígena em Marte e sugere que as missões terão que escavar profundamente no subsolo para encontrar vestígios de vida passada ou presente por lá.

Em 2020, a Agência Espacial Européia planeja enviar o robô ExoMars para o planeta vermelho em uma missão para procurar vida alienígena

O ambiente mais hospitaleiro pode estar a dois ou três metros abaixo da superfície, onde o solo e os organismos são protegidos da radiação intensa, acrescenta.

"Nessa profundidade, é possível que a vida marciana possa sobreviver", disse Jennifer Wadsworth, uma astrobiologista da Universidade de Edimburgo.

O texto explica que a pesquisa de Wadsworth foi conduzida após a descoberta de oxidantes poderosos conhecidos como percloratos no solo marciano ha alguns anos atrás. Os indícios de percloratos apresentaram-se pela primeira vez em testes realizados pelas missões Viking Lander da Nasa há 40 anos, mas foram confirmados recentemente pelo Phoenix Lander da agência espacial e Mars Rover, Curiosity. Em 2015, o Orbitador de Reconhecimento de Marte detectou sinais de percloratos no que pareciam ser raspas úmidas e salpicadas que escorriam pelas paredes da cratera.

Muitos cientistas suspeitaram que os percloratos seriam tóxicos para os marcianos e micróbios ali existentes, mas teoricamente, as bactérias alienígenas podem encontrar uma maneira de usar os produtos químicos como fonte de energia. Se a vida pudesse prosperar em salmoura rica em perclorato, os alienígenas podem estar vivos nos locais úmidos de Marte, conclui.

Outros testes descobriram que os raios UV quebraram o perclorato em outros produtos químicos, nomeadamente o hipoclorito e o clorito, e é isso que parece ser tão destrutivo para as bactérias, acrescenta.

Os achados significam que as marcas úmidas na superfície marciana que foram manchadas a partir da órbita podem não ser pontos privilegiados para encontrar micróbios alienígenas. Os remendos salgados provavelmente concentrarão os percloratos, tornando as estrias ainda mais tóxicas do que o solo circundante, informa.

"Eu não posso falar pela vida no passado", disse Wadsworth.

"No que diz respeito à vida presente, não descarto, mas provavelmente significa que devemos procurar a vida subterrânea, onde está protegida contra o rígido ambiente de radiação da superfície".

> > The Guardian