IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio sediará 8º Congresso de Administração e Contabilidade

O VIII Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis – AdCont 2017 - organizado pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGCC/UFRJ), e realizado em parceira com o IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio, está com inscrições abertas para a submissão de trabalhos acadêmicos de alunos de graduação em iniciação científica, mestrado, doutorado, profissionais do mercado e visitantes estrangeiros.

O prazo vai de 1º a 28 de julho. O congresso acontece em outubro, nos dias 19 a 21 e a previsão é que sejam apresentados mais de 100 artigos científicos.

O AdCont é um evento anual que proporciona o encontro entre pesquisadores, professores, estudantes e profissionais com o objetivo de incentivar a discussão e buscar uma ligação entre os trabalhos acadêmicos e a prática profissional. O evento inclui palestras e painéis com participações nacionais e internacionais, workshops e sessões temáticas onde serão apresentados os trabalhos selecionados.

As áreas temáticas estão organizadas sob as divisões de Administração, Ciências Contábeis, Interface entre Administração e Ciências Contábeis, além de Contabilidade Ambiental e para a Sustentabilidade.

A edição 2017 do AdCont é realizada em conjunto com o I Eman (Environmental and Sustentability Management Accounting Network) Brasil – Regional Américas, que é uma rede internacional de acadêmicos e profissionais líderes em Contabilidade de Gestão Ambiental e da Sustentabilidade, com mais de 20 anos de atuação, interessados no intercâmbio e no desenvolvimento de abordagens inovadoras em contabilidade de gestão para apoiar as empresas na busca do desenvolvimento sustentável. O evento inclui, ainda, premiações concedidas pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ) e o 19º Encontro do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ. O congresso é coordenado pela Profa. Dra. Yara Consuelo Cintra (PPGCC/UFRJ), e os Profs. Drs. Marcus Hemais e Alessandra Costa – por parte da PUC-Rio (PPGA).

Serviço: VIII Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis – AdCont 2017

Data: 19 a 21 de outubro

Submissões de artigos: de 1º a 28 de julho

Local: IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio - Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea

Mais informações: www.adcont.net/index.php/adcont/AdCont2017