Ginecologista faz alerta sobre importância de tomar vacina contra HPV

O HPV (Papiloma Vírus Humano) é o grande responsável pelo câncer do colo de útero e possui mais de 100 subtipos. Atualmente, além do exame de Papanicolau, existe também a vacina contra o HPV como ferramenta importante na prevenção do câncer de colo uterino e dos demais tumores associados à infecção por esse vírus.

De acordo com o ginecologista e obstetra de São Paulo, Gustavo de Paula Pereira, atualmente há dois tipos de vacina disponíveis no Brasil: a bivalente e a quadrivalente. Ambas protegem contra os sorotipos 16 e 18 do HPV, que são os mais associados ao câncer de colo uterino. “Além disso, a quadrivalente também oferece proteção contra o HPV 6 e 11, que são os principais causadores das verrugas genitais”, explica o especialista.

Ainda segundo o especialista é preciso ressaltar que a vacina está disponível no serviço público de saúde para meninos de 12 e 13 anos e para meninas de até 14 anos. “Mulheres de outras faixas etárias também podem pagar para tomar a vacina. Converse com seu médico sobre as indicações”, finaliza Gustavo.

Dr. Gustavo de Paula Pereira é médico Tocoginecologista; Graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas - FCM/UNICAMP. Fez residência Médica em Tocoginecologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas - FCM/UNICAMP. Tem especialização em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas - FCM/UNICAMP; Mestrado em Ciências na área de Obstetrícia e Ginecologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP | RQE 61934 | CRM 119970 - SP facebook.com/drgustavopereiragineco/