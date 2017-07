Farmácia Universitária da UFF vende remédios 15% mais baratos que os preços de mercado

A Farmácia da Universidade Federal Fluminense (UFF) está vendendo medicamentos com preços abaixo dos oferecidos no mercado pelas drogarias comerciais. A diferença é em torno de 15% para remédios industrializados e variada para os manipulados e fitoterápicos.

Na Farmácia Universitária (FAU) são encontrados remédios para controle da diabetes, antibióticos, tratamento da hipertensão e reumatismo, entre outros.

Na lista dos manipulados, a UFF oferece uma série de medicamentos, como o acetato de cálcio para doenças renais, o aciclovir para tratamento de herpes, o creme de ureia para hidratação ou tratamento queratolítico e o alendronato de sódio para osteoporose. Na relação dos fitoterápicos, a FAU disponibiliza uma série de medicamentos, tais como passiflora, alcachofra, arnica, xarope melito e tinturas de ervas medicinais.

“Aceitamos receitas de médicos das redes pública ou privada para os medicamentos alopáticos, magistrais, fitoterápicos e homeopáticos. A arrecadação de recursos financeiros é revertida na aquisição de insumos farmacêuticos (matérias primas e embalagens), medicamentos industrializados e pagamento de bolsa estágio aos alunos de graduação do curso de farmácia da UFF”, explicou a diretora da FAU, Eliana de Vares Cação.

Segundo Eliana de Vares Cação, não é necessário apresentar comprovação de baixa renda. “Basta que a pessoa tenha em mãos a receita médica, condição indispensável para poder comprar os remédios e demais produtos oferecidos. Uma forma de evitar automedicação”, ressaltou a diretora da FAU.

O reitor da UFF, Sidney Mello, lembrou que Farmácia Universitária está aberta a toda população de Niterói, do Rio e do Brasil. “Esse é um dos serviços mais importantes prestados pela universidade porque beneficia uma parcela da sociedade que necessita de medicamentos a preços mais justos. A UFF vai sempre contribuir para que tenhamos uma população mais saudável e com qualidade de vida”, afirmou o reitor.O interessado deve comparecer à Farmácia Universitária da UFF para a compra ou encomenda do medicamento e o pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartões de débito.

A FAU funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, na Rua Marquês de Paraná, 282, Centro de Niterói.

O contato com a Farmácia Universitária é pelos telefones (21)2629-9444 e (21)2629-9445, email farmácia@vm.uff.br e Facebook, por meio da página Farmácia Universitária UFF, onde são periodicamente disponibilizadas as listas com os medicamentos.