SBPRJ e NPssa oferecem Curso de Psicoterapia Psicanalítica em Salvador 

A Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ) e o Núcleo Psicanalítico de Salvador (NPssa) iniciam, no dia 18 e agosto, o Curso de Psicoterapia Psicanalítica em Salvador. As aulas têm como objetivos possibilitar a compreensão dos processos psíquicos sob perspectiva psicanalítica, fornecer instrumental teórico e técnico que sirva de alicerce à prática e oferecer capacitação para melhor escuta e manejo no contato com pacientes.

A formação é voltada para graduados e formandos (com formatura em dezembro de 2017) nas áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Psicologia, Psicopedagogia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. O curso terá dois anos de duração, dividido em dois módulos, sendo 160 horas de atividades por módulo. Um terceiro módulo eletivo, com duração de um ano, será centrado em psicoterapia de crianças e adolescentes. As aulas são quinzenais: às sextas-feiras, das 14h às 18h, e aos sábados, das 8h às 16h.

A metodologia é dividida em seminários teóricos, técnicos e clínicos, as atividades serão oferecidas de modo presencial e via internet e haverá supervisões em grupo ou individual para os atendimentos. Para participar, é preciso apresentar comprovante de graduação, currículo e iniciar processo psicoterápico pessoal logo após o início do módulo I (para quem não tiver iniciado).

As inscrições são limitadas para 15 vagas. O módulo I custa R$ 260 no ato da inscrição e mensalidades de mesmo valor nos meses de setembro de 2017 a maio de 2018. As inscrições devem ser realizadas no site da SBPRJ, que traz o programa completo: www.sbprj.org.br. Será conferido certificado de conclusão. As aulas serão realizadas no Espaço Cultural Jayme Barros, no Shopping Business, que fica no Edifício Torre América, salas 1015 e 1016, em Salvador.