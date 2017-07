'Inquirer': Chocolate e cacau são bons para cognição, diz estudo

Matéria nesta quarta-feira (5) no site da Inquirer revela que um artigo chamado "Melhorando a cognição humana com flavonóides de cacau", publicado no site Frontiers in Nutrition, pesquisadores italianos descobriram que o rico conteúdo de flavanol do feijão de cacau ajuda a aumentar o desempenho cognitivo.

Segundo a reportagem o flavanol é um tipo de antioxidante importante para manter a saúde do corpo. Os cientistas descobriram em seus ensaios que os participantes demonstraram melhor desempenho na memória de trabalho e melhoraram o processamento de informações visuais.

Eles também descobriram que as mulheres que ingeriram cacau depois de dormir por uma noite compensaram o comprometimento cognitivo que vem com a privação de sono. Isso significava que elas poderiam realizar tarefas melhor do que alguém que não ingeriu cacau após uma noite sem dormir.

Enquanto os autores do estudo, Valentina Socci e Michele Ferrara da Universidade de L'Aquila, na Itália, se concentraram em adultos jovens e saudáveis, estudos anteriores citados no documento investigaram os efeitos dos flavanóis de cacau nos idosos.

Esses estudos anteriores descobriram que os flavanóis de cacau afetaram muito sua velocidade de processamento, atenção, memória de trabalho e fluência verbal. Esses efeitos foram mais pronunciados nos idosos, já que suas faculdades cognitivas já começaram a se degradar devido ao envelhecimento.

O texto lembra que o cacau também contém naturalmente cafeína, de modo que consumir grandes quantidades de 80 a 90 por cento de chocolate escuro pode produzir efeitos colaterais iguais a beber muito café.

> > Inquirer