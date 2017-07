'Defense World': Embraer entrega primeiro Phenom 100 a base de treinamento militar de UK 

Matéria publicada nesta quarta-feira (5) pelo site Defense World conta que a Embraer entregou na terça (4) o primeiro jato Phenom 100 para os serviços de treinamento de voo da Affinity.

Segundo a reportagem a aeronave foi selecionada para fornecer Treinamento de piloto multi-motor para as Forças Armadas do Reino Unido, como parte do programa de treinamento de voo militar (UKMFTS) do Ministério da Defesa do Reino Unido.

O noticiário acrescenta que o contrato com a Affinity compreende uma ordem mais cinco Phenom 100s e serviços adicionais para as aeronaves.

"A partida do primeiro Embraer Phenom 100 do Brasil, a caminho do Reino Unido, é um marco na preparação para entregar o programa MFTS Fixed Wing", disse Iain Chalmers, diretor-gerente da Affinity.

"Estamos muito felizes com nossa parceria com a Affinity e pela oportunidade de participar do programa UKMFTS", disse Jackson Schneider, presidente e CEO da Embraer Defense & Security. "

