Enfim chegou o tão esperado período de férias e o vestibulando, que se dedicou aos estudos no primeiro semestre deste ano, pode colocar o pé no freio no ritmo dos últimos meses. No entanto, devido à proximidade com a data das provas dos vestibulares mais almejados do País o candidato deve destinar um tempo precioso deste período às matérias em que possui maiores dificuldades.

O coordenador do Curso Poliedro, Vinícius de Carvalho Haidar, explica que essa é uma fase muito importante a ser utilizada pelo estudante para rever as matérias do primeiro semestre que exigem maior dedicação, descansar com o intuito de recuperar as energias e se preparar para a reta final de estudos, que é o segundo semestre.

Confira dicas fundamentais para se preparar para o vestibular nas férias

De acordo com ele, antes de entrar efetivamente nas férias, é fundamental investir um tempo na listagem dos principais conteúdos que precisam ser revisados, levando em consideração as pendências do primeiro semestre, e montar um plano de estudos adequado com os dias e os horários a serem dedicados. Neste planejamento, é possível equilibrar a rotina de estudos com os momentos de descanso, mas é recomendável separá-los para poder aproveitar o melhor de cada momento.

“Quando o aluno tenta misturar as duas coisas como, por exemplo, estudar de manhã e descansar à tarde, ou estudar um dia e descansar no outro, fica difícil ter o melhor aproveitamento, pois sempre há a preocupação com o momento seguinte. Sem separar as fases de descanso e estudos, o vestibulando acaba por não descansar bem e nem estudar tranquilamente”, explica.

Outro ponto relevante das férias, avalia Haidar, é que representa um tempo valioso para os alunos que não conseguiram engrenar nos estudos no primeiro semestre. Nestes casos, basta seguir as mesmas recomendações, priorizando os conteúdos de maior dificuldade, tanto na primeira, quanto na terceira semana.

Pensando nos aspirantes a uma vaga nas principais faculdades do País, o coordenador do Poliedro explica como o vestibulando deve se organizar nas férias. Confira:

1ª Semana – Utilize esse tempo precioso a seu favor

Ao começar as férias, não pense que chegou o momento de descansar. De acordo com o Haidar, a primeira semana deve ser utilizada para colocar, de fato, a casa em ordem. Tenha um planejamento do que vai ser feito já definido. Neste período, é aconselhável corrigir provas que foram feitas ao longo do semestre, estudar as matérias que não conseguiu ver na primeira metade do ano e ainda adiantar a leitura de obras literárias das provas que pretende prestar.

2ª Semana – Aproveite para descansar

Já na segunda semana de férias, chegou a hora de desfrutar de um período de descanso e recarregar as energias para o restante do ano. “Na semana do meio é aconselhável um descanso completo, principalmente mental. Por isso, procure fazer coisas que goste e que não estejam relacionadas ao vestibular, como viajar, assistir filmes ou seriados, sair com os amigos etc”, diz Haidar.

3ª Semana – Retome o ritmo de estudos

Por fim, a terceira semana é fundamental para a retomada do ritmo de estudos, porque o segundo semestre é rápido e as aulas tendem a começar com bastante conteúdo. É importante também voltar a acordar cedo nesta semana, para não haver um impacto grande na questão dos horários no início das aulas. “A ideia nesta semana é fazer uma revisão dos principais tópicos de todas as frentes das matérias, começando pelos mais difíceis, quando a cabeça está mais tranquila, até os mais fáceis para o final da semana. Deixe o domingo para descansar, pois na segunda-feira voltam às aulas e a rotina”, indica o coordenador do Curso Poliedro.