Três dicas essenciaispara não errar na escolha do curso superior

O encerramento do ensino médio significa o início de uma jornada de questionamentos para muitos jovens. Afinal, nesse momento é preciso optar por um curso de graduação e, consequentemente, decidir pelo futuro de sua carreira profissional.

De acordo com a psicóloga e caça talentos do Quero Bolsa, Maria Fernanda Alves, a escolha do curso superior, antes de qualquer coisa, deve ser avaliada pela ótica do ‘prazer ao fazer’. “Se você gosta de determinado lugar ou ambiente, provavelmente vai querer sempre retornar. Essa lógica também deve servir para a escolha de nossa profissão”, argumenta.

De acordo com a psicóloga e caça talentos do Quero Bolsa, Maria Fernanda Alves, a escolha do curso superior, antes de qualquer coisa, deve ser avaliada pela ótica do ‘prazer ao fazer’

Para ajudar os jovens a não errarem na escolha do curso superior, a profissional elencou três dicas valiosas nesse processo de decisão. Confira:

A resposta está em você

Ninguém sabe mais sobre você do que você mesmo. Por isso, é preciso olhar um pouco para si. Para começar, elabore uma lista das suas preferências e das matérias que costumava ir bem na escola. Dessa forma você saberá, por exemplo, se tem mais facilidade na área de exatas, humanas ou biológicas.

Caso precise ainda de mais auxílio, a melhor alternativa é procurar um psicólogo. Ele estará pronto para lhe ouvir e auxiliar nesta busca. Muitas faculdades que oferecem o curso de psicologia também prestam serviço de orientação vocacional de forma gratuita. Eles podem aplicar um Teste Vocacional (reconhecido e aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia, o que é muito importante) e prestar um serviço de coaching.

Não olhe apenas para o mercado

Muitas pessoas pensam em escolher a carreira por conta da questão financeira e esse é um grande problema. Se um estudante optar pelo curso de Engenharia de Petróleo, por exemplo, pelo fato de ser uma profissão em alta e com boa remuneração, mas sonha em ser biólogo, futuramente poderá sofrer com as consequências. “Certamente, essa pessoa desistirá da faculdade no meio do caminho ou até poderá se formar, mas será um profissional infeliz”, afirma Maria Fernanda.

Obviamente, é importante que o retorno financeiro seja considerado no momento de escolha, mas o estudante jamais deve escolher um curso que o afaste completamente das suas aptidões e vocações. “Se a pessoa amar o que faz, sem dúvida, fará com excelência. Com conhecimento em estratégia de mercado, é possível ter sucesso financeiro mesmo seguindo uma profissão que esteja fora do índice das mais bem pagas”, complementa a executiva do Quero Bolsa.

Conheça a prática

Não há nada como alguém para contar suas experiências reais na profissão. Por isso, procure profissionais que se formaram na área desejada, converse sobre os tempos de faculdade e o mercado de trabalho. “Quanto maior o número de profissionais com quem você conseguir se comunicar, mais chance terá para formar um ponto de vista e decidir de maneira assertiva”, sugere Maria Fernanda.

Outra dica interessante é visitar as universidades com os cursos almejados. A maioria delas permite participação em eventos e aulas como ouvinte. Já para quem tende a realizar curso na área da saúde, experimente visitar um profissional em seu posto de trabalho, uma vez que ao se expor às condições comuns da profissão, o estudante terá um embasamento consistente sobre a atividade que imagina trabalhar.

“É realmente importante que a escolha seja apenas sua. Dedique-se neste momento, afinal você estará fazendo um esboço do seu futuro”, conclui a especialista.

Sobre o Quero Bolsa

O Quero Bolsa é um site de oferta de bolsas de estudo para mais de 1.000 faculdades parceiras em todo o país

O Quero Bolsa (www.querobolsa.com.br) é um site de oferta de bolsas de estudo para mais de 1.000 faculdades parceiras em todo o país. Também traz informações de faculdades, cursos, instituições de ensino e comparativo de preços, além de dicas de estudo e carreiras.