Roda de conversa discute envelhecimento a partir da arte 

A Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ) promove, no dia 8 de julho, das 10h às 13h, a roda de conversa Envelhecimento na Literatura.

A ideia é discutir sobre envelhecimento a partir de trechos de livros, músicas e outras formas de expressão da arte.

As organizadoras, Maria Cristina Amendoeira, Maria do Carmo Gomes Soares e Miriam F. Fainguelernt, psicanalistas da SBPRJ, selecionaram algumas obras que darão o tom do bate-papo, mas o público também pode levar suas sugestões e chegar para conversar.

Entre as obras pré-selecionadas que servirão de ponto de partida para a conversa estão trechos dos livros 'A Máquina de Fazer Espanhóis', de Walter Hugo Mãe, e 'A Solidão dos Moribundos', de Norbert Elias; o conto 'Ruído de Passos', de Clarice Lispector; o poema ‘Retrato” de Cecília Meireles’; além de versos da música 'Envelhecer', de Arnaldo Antunes, e da canção que Gilberto Gil escreveu para a cardiologista que fez uma biópsia nele no ano passado.

O encontro será na sede da SBPRJ, na Rua Davi Campista, Humaitá. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail sbprj@sbprj.org.br ou pelos telefones (21) 2537-1333 e 2537-1115.

A atividade faz parte de um grupo de estudos existente na SBPRJ sobre envelhecimento. A participação é gratuita.