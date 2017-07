Febre amarela: campanha de vacinação é lançada

A Secretaria de Saúde lançou segunda-feira (3) a Campanha Estadual de Vacinação contra a Febre Amarela na Clínica da Família Sérgio Vieira de Mello, no Catumbi. O evento contou com a presença do ministro da Saúde, Ricardo Barros, e do secretário de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Jr. A iniciativa dá continuidade à estratégia de imunizar toda a população fluminense, medida preventiva anunciada no início do ano, expandindo para todo o estado a vacinação em larga escala. No próximo sábado (8/7), acontece o Dia D, data criada para chamar a atenção da sociedade quanto à importância de se proteger contra a doença.

– Temos certeza de que essa campanha vai evitar um número enorme de casos que poderiam existir no nosso estado, caso as medidas preventivas não estivessem sendo tomadas. O Rio de Janeiro tinha um quadro de cobertura vacinal para febre amarela de quase zero e conseguimos, em um curto espaço de tempo, vacinar boa parte da população e registrar poucas ocorrências da doença quando comparamos a outros estados. A campanha vai mobilizar os municípios para abrirem seus postos de saúde e oferecer a vacina no Dia D e, depois, manter a vacinação na maioria destas unidades.

Queremos que, até o final do ano, cerca de 12 milhões de habitantes do estado estejam vacinados contra a febre amarela, evitando novas ocorrências da doença – ressaltou o secretário de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Jr.

Até o momento, quase 6 milhões de doses já foram disponibilizadas aos 92 municípios, com prioridade para aqueles considerados mais vulneráveis, de acordo com a avaliação constante do cenário epidemiológico. A campanha visa vacinar todos aqueles que moram ou que vão viajar para o Rio de Janeiro, que têm entre seis meses e 59 anos e nunca receberam alguma dose da vacina. Ainda este mês, o Ministério da Saúde vai enviar 1,5 milhão de doses de vacina contra a febre amarela ao estado. Além disso, a pasta se comprometeu a repassar mais 500 mil doses mensais até que toda a população seja imunizada.

– A população fluminense precisa saber que esse é o melhor momento para se vacinar. As doses estarão disponíveis nos postos e queremos agir preventivamente. Nossas medidas preventivas ajudaram a fazer com que a doença não se alastrasse no estado, salvando inúmeras vidas e evitando uma calamidade. Já temos boa cobertura nas áreas consideradas mais vulneráveis, como zonas rurais e localidades próximas às matas – explicou Luiz Antonio Teixeira Jr.

Imunização será incluída no calendário

Entre janeiro e junho, a Secretaria de Saúde já disponibilizou 5.926.305 doses de vacinas para os 92 municípios. Com base nos pedidos de reposição de lotes feitos pelas prefeituras à pasta, a estimativa é de que cerca 5 milhões de pessoas já tenham sido vacinadas. Considerando que uma dose da vacina é suficiente para imunizar pelo resto da vida, além de levar em conta que cerca de 1 milhão de habitantes do Rio já tenham sido imunizados anteriormente, a estimativa do Estado é que, entre julho e dezembro, de 5 a 6 milhões de pessoas sejam imunizadas. A partir da solicitação do Governo do Estado, feita no início deste ano, antes mesmo de terem sido registrados casos da doença no território fluminense, a vacina contra a febre amarela passará a fazer parte do calendário de rotina no Rio.

– Como preconizado pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil passou a adotar a dose única da vacina contra a febre amarela, que garante a proteção do indivíduo por toda a vida, assim como já ocorre internacionalmente. Portanto, quem já se vacinou, não importa há quanto tempo, não precisa se vacinar novamente. Este é o momento de intensificar as ações e reforçar a importância da vacina junto à população ainda não imunizada. A vacina contra a febre amarela é segura e apresenta alto índice de eficácia – reforçou Alexandre Chieppe, subsecretário de Vigilância em Saúde.

Dia D

O Dia D para a vacinação está marcado para sábado (8/7), quando os postos de saúde de todos os municípios devem convocar a população para se vacinar. As prefeituras devem traçar suas estratégias de divulgação da campanha. A secretaria irá disponibilizar peças digitais que podem ser usadas, por meio de seus canais: www.conexaosauderj.com.br e www.febreamarelarj.com.br.